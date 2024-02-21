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منوعات
فاز بملايين الدولارات... وما حصل معه لاحقاً غير متوقّع
Lebanon 24
21-02-2024
|
09:22
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حُرِمَ رجل أميركي من جائزة يانصيب تُقدّر قيمتها بـ340 مليون دولار، وقالت الشركة المنظمة إنها نشرت على موقعها الإلكتروني أرقاما خاطئة للورقة الفائزة.
واشترى الرجل الذي يُدعى جون تشيكس ورقة يانصيب، مستخدما تواريخ ميلاد عائلته لاختيار الأرقام.
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وفاتت تشيكس عملية السحب المباشرة، التي جرت في اليوم التالي، إلا أن أرقام الرجل الأميركي ظهرت على الموقع الرسمي ليانصيب Powerball على أنه فاز بجائزة 340 مليون دولار.
وأثار ذلك دهشة تشيكس عندما رأى أرقامه الفائزة على الموقع، مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه أصبح مليونيرا، لكن عندما ذهب لاستلام الجائزة اكتشف أن الأرقام الفائزة لا تتطابق مع أرقام ورقة اليانصيب التي يمتلكها.
وأبلغت الشركة المنظمة لعملية السحب تشيكس بأنه غير مؤهل للحصول على الجائزة، بسبب نشر أرقام خاطئة على الموقع، بدوره رفع تشيكس دعوى قضائية ضدّ الشركة. (روسيا اليوم)
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