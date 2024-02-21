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رأسه بحجم دماغ إنسان.. العثور على أكبر ثعبان في العالم

Lebanon 24
21-02-2024 | 15:30
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تم اكتشاف أكبر ثعبان في العالم في غابات الأمازون المطيرة، ويبلغ طوله 26 قدمًا ويزن 440 رطلاً، وهو ضخم للغاية.

 

وتم العثور على الأناكوندا الخضراء الشمالية بواسطة مقدم برنامج الحياة البرية التلفزيوني، البروفيسور فريك فونك، وهي سميكة مثل إطار السيارة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

 

وعلى الرغم من أن رأس الثعبان بحجم رأس الإنسان، يبدو أن البروفيسور فونك، البالغ من العمر 40 عامًا، لم يكن خائفًا من الاقتراب من الثعبان بشكل شخصي.

 

وأظهرت لقطات مذهلة عالم الأحياء الهولندي وهو يسبح بجوار الأناكوندا الضخمة.

 

وحتى الآن، تم التعرف على نوع واحد فقط من الأناكوندا الخضراء - والتي تسمى أيضًا الأناكوندا العملاقة - في منطقة الأمازون.

 

ومع ذلك، فقد تم تأكيد أن الأناكوندا الخضراء الشمالية هي نوع متميز في دراسة جديدة، نشرت في مجلة Diversity هذا الشهر.

 
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( lbc)
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