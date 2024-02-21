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برجك اليوم

Lebanon 24
21-02-2024 | 23:00
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الحمل
الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء، وبذلك تنتهي فترة الإحباط التى مررت بها كثيرًا، كما أنك سوف تميل للإنفاق بشكل جنوني على نفسك وكذلك الأهل والأصدقاء
الثور
أنت في أحسن حالاتك في العمل، ويبدو أنك جاهز بالإجابة المناسبة لكل سؤال، والحل السليم لكل مشكلة
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الجوزاء
يوم جديد يلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به وتنجح في تنفيذ كل مشاريعك التي خططت لها على مدى سنوات
السرطان
تقدم على تغييرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون عراقيل ووفقاً لما خططت له
الأسد
تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور، لكن سرعان ما تندمج في أجواء العمل الجديدة وتستعيد عافيتك وقدرتك الباهر على العطاء
العذراء
 تواجه تحديات وعراقيل صعبة، قد يوجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بوجوده في المكان ، وذلك سعياً للإخلال بتوازنك
الميزان
أجواء مريحة لطرح أفكار متطورة أمام أرباب العمل، وحاول الاستفادة من ذلك ولا تفوّت الفرصة
العقرب
إطلاق الأحكام العشوائية بحق الزملاء ليس من شيمك، فأنت تتمتع ببعد نظر متميز وتقيّم الناس وفقاً لمعاشرتك لهم
القوس
تنظر إلى الأمور من منظار إيجابي ومختلف ربّما عن نظرتك إليها سابقًا، تميل الى تحديد الموقع وتعتمد على المنطق والبراهين
الجدي
يدقّ هذا اليوم جرس الإنذار، فانتبه وكن حذراً جداً، لا تعط ثقة عمياء ولا تصدّق بعض الأوهام
الدلو
يلقي هذا اليوم الضوء على قضية قد تستدعيك وتجعلك تجمّد بعض العلاقات الشخصية في سبيل خدمة تؤديها
الحوت
تبدو الأمور كثيرة وضاغطة، ولا تسمح لأحد من الزملاء أن يغرّ بك لتتصرف بسلبية تجاه الآخرين
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