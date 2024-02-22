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"توقف قلبه" لأكثر من نصف ساعة... وعاد إلى الحياة!

Lebanon 24
22-02-2024 | 04:22
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، عن إنقاذ مريض شاب بعد توقف قلبه لأكثر من 30 دقيقة، وعودته إلى الحياة.
وقالت في بيان نشرته وكالة "شفق نيوز" ووسائل إعلام محلية أخرى، إن "فريقا مشتركا من الأطباء والممرضين في قسم الطوارئ بمستشفى الحمزة العام بمحافظة الديوانية، تمكن من إعادة الشاب (20 عاما) إلى الحياة بعد توقف قلبه".
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وأكدت أن الفريق الطبي قام بـ"عمل الإسعافات الأولية الفورية ومحاولات الإنعاش القلبي CPR والصدمات الكهربائية".
 
وأوضحت أن "الفريق تمكن من إرجاع النبض والتنفس بنجاح ليتم بعدها إحالته إلى مستشفى الديوانية التعليمي".
وقد يتوقف القلب عن نشاطه تماما فجأة نتيجة اضطراب في نظم القلب، ويؤدي ذلك إلى توقف التنفس، ويسبب فقدان وعي المصاب به، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة دون تلقي العلاج فورا، وفقا لـ"مايو كلينك".
ومن العلاجات الطارئة لتوقف القلب المفاجئ الإنعاش القلبي الرئوي وتوجيه صدمات للقلب بجهاز يُسمى مزيل الرجفان الخارجي الآلي، ويمكن إنقاذ المريض إذا قدمت له الرعاية الطبية السريعة والمناسبة.
ويختلف توقف القلب المفاجئ عن النوبة القلبية، فالنوبة القلبية تحدث عند توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء القلب، أما توقف القلب المفاجئ فلا يحدث بسبب الانسداد، لكن قد تسبب النوبة القلبية تغيرا في النشاط الكهربي للقلب، ما يؤدي بدوره إلى توقف القلب المفاجئ، وفقا للمصدر ذاته. (الحرة)
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