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في هذا البلد.. "ستاربكس" تفاجئ الزبائن بقهوة لحم الخنزير

Lebanon 24
22-02-2024 | 07:24
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أطلقت شركة "ستاربكس" مشروب قهوة بنكهة لحم الخنزير في عرض مفاجئ لزبائنها في الصين بمناسبة العام القمري الجديد.

وسيكون المنتج الجديد، الذي يطلق عليه "Nian Feng Savory Latte" (لاتيه لذيذة سنة وفيرة)، متوفرا في عام التنين الصيني فقط، الذي بدأ في 10 فبراير.
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وكشف وصف المنتج على تطبيق توصيل "ستاربكس" الصين، أن المشروب "البالغ سعره 9.45 دولار" يجمع بين مكونات اللاتيه التقليدية (الإسبريسو والحليب المخفوق) مع صلصة Dongpo بنكهة لحم الخنزير المطهو ببطء.

وأفادت Jiupai News، نقلا عن ممثلي "ستاربكس" في الصين، أن "الزبائن يتهافتون على شراء القهوة ذات النكهة الخاصة للعام الجديد، كما يأتي البعض إلى المتاجر للاستفسار على وجه التحديد عن مشروب Nian Feng Savory Latte".

وأوضحت "محمصة شنغهاي ستاربكس الاحتياطية" في وصف نشرته على منصة Weibo الصينية، أن المشروب ينقل "عادات السنة الجديدة التقليدية إلى القهوة" ويخلق "نكهات لذيذة غير متوقعة".

وجاء في المنشور أيضا: "تناول اللحوم يعني الرخاء في العام المقبل".

وأثار العرض غير التقليدي مناقشات ساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تكهن العديد من المستخدمين بمذاق المشروب والغرض منه.

وقال البعض إنه يبدو "احتفاليا"، بينما لاحظ آخرون ارتفاع سعر المشروب وانتقدوا شركة "ستاربكس" قليلا لانضمامها إلى صفوف العلامات التجارية التي تسوق "نكهات غريبة" لزيادة أرباحها.

الجدير بالذكر أن الصين تعد ثاني أكبر سوق لـ"ستاربكس" بعد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الشركة لديها العديد من المنافسين في الدولة الآسيوية، ومن المعروف أنها تقدم نكهات غير عادية لجذب الزبائن.
المصدر: روسيا اليوم
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