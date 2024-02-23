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منوعات
قناع للوجه.. يُحافظ على الخصوصية
Lebanon 24
23-02-2024
|
00:25
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أطلقت شركة كانون قناع الوجه "برايفسي تالك" الجديد للحفاظ على الخصوصية أثناء إجراء المكالمات الهاتفية ومحادثات الفيديو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأصبح العمل والالتحاق بالمدرسة من المنزل والمقهى والمساحات المكتبية المفتوحة أمرا شائعا هذه الأيام. ولسوء الحظ يمكن للمارة التجسس على المحادثات عبر الإنترنت أو الشعور بالانزعاج في هذه الأماكن.
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وبدلا من محاولة العثور على مساحة خاصة، يقوم قناع الوجه برايفسي تالك بإنشاء مساحة خاصة في أي مساحة مفتوحة.
وأوضحت الشركة اليابانية أن قناع الوجه الجديد يقلل الصوت بما يصل إلى 20 ديسيبلا حتى لا يتمكن الأشخاص الفضوليون من الاستماع إلى المكالمات الهاتفية أو محادثات الفيديو، وهو ما يسهم في الحفاظ على الخصوصية وعدم إزعاج الأشخاص في النطاق القريب؛ نظرا لأن الميكروفونات الموجودة قرب الفم تتيح للمستخدم التحدث بهدوء.
وأشارت كانون إلى أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل أيضا على سماعة أذن مدمجة ومتصلة بالوحدة الأساسية بواسطة كابل قصير.
ويوصل قناع الوجه برايفسي تالك الجديد بالحاسوب عن طريق تقنية البلوتوث أو كابل يو إس بي سي لضمان أكبر قدر من التوافق، ويتضمن قناع الوجه الجديد مروحة صغيرة لتسهيل عملية التنفس وزيادة مستوى الراحة أثناء الارتداء.
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