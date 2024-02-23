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بعد نجاحه.. اليكم الشركات التي تتمسك بنظام 4 أيام عمل أسبوعيا

Lebanon 24
23-02-2024 | 04:30
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بعد مرور عام على اختتام أكبر تجربة في العالم للعمل أربعة أيام أسبوعيا، لا تزال الغالبية العظمى من الشركات التي شاركت فيها تسمح بذلك، وأكثر من نصف الشركات جعلت هذا التغيير دائما.

لقد كان الموظفون في 61 شركة في المملكة المتحدة يؤدون 80% من ساعات عملهم المعتادة بنفس الأجر مقابل الوعد بتسليم 100% من أجرهم المعتاد، وذلك لمدة ستة أشهر ما بين حزيران وكانون الأول 2022.
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ولا يزال ما لا يقل عن 89% من تلك الشركات تطبق هذه السياسة، وما لا يقل عن 51% منها جعلت أسبوع العمل المكون من أربعة أيام دائمًا منذ نهاية العام 2023، وفقا لتقرير نشره أحد منظمي التجربة.
وأصدرت الدراسة، من قبل Autonomy، وهي مؤسسة بحثية أجرت تجربة العام 2022 مع منظمة Day Week Global 4 غير الربحية وحملة Day Week UK 4 بالشراكة مع باحثين من جامعات كامبريدج وأكسفورد وكلية بوسطن.
ووفقا للتقرير، فإن آثار تخفيض ساعات العمل كانت مفيدة بشكل كبير للموظفين وشركاتهم.
أفاد الموظفون في نهاية التجربة بأنهم يتمتعون بصحة بدنية وعقلية أفضل، وتوازن أكبر بين العمل والحياة، ورضا عام عن الحياة، وإرهاق أقل من العمل، وتم الحفاظ على هذه التحسينات بعد مرور عام.
كما وافق المديرون والرؤساء التنفيذيون في 28 من الشركات على الإجابة على أسئلة إضافية. وقال الجميع إن الأسبوع المكون من أربعة أيام كان له تأثير إيجابي على شركتهم، وقال ثلثهم تقريبا إن السياسة أدت إلى تحسين التوظيف بشكل ملحوظ، وأفاد 82% منها عن آثار مفيدة على رفاهية الموظفين.
يعمل ما يقرب من نصف المؤسسات الـ 61 التي شاركت في تجربة العام 2022، في مجال التسويق والإعلان والخدمات المهنية والقطاع غير الربحي. أما الباقي فيشمل مجموعة من الصناعات، بما في ذلك البناء والتصنيع وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والفنون والترفيه. (CNN)

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