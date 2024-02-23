شابة أمضت 3 أيام محاصرة في فجوة خلف جدار.. وهكذا خرجت من "الزنزانة" (فيديو)

أمضت امرأة شابة ثلاثة أيام محاصرة في فجوة ضيقة خلف جدار الطابق السفلي قبل أن يحررها رجال الإنقاذ أخيرًا بعد سماع صراخها طلباً للمساعدة.

ووقع الحادث الغريب في منتجع سوتشي الروسي، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتاة البالغة من العمر 22 عاما سقطت في فجوة ضيقة بين جدران المبنى على الرغم من أنه لم يكن من الواضح عدد الطوابق التي سقطت فيها لينتهي بها الأمر خلف المبنى.

وانتهى بها الأمر محاصرة هناك في مكان مظلم ورطب وصفته السلطات بـ "الزنزانة"، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.

وأخبرت الشابة رجال الإنقاذ أنها كانت تصرخ طلباً للمساعدة لمدة ثلاثة أيام قبل أن يسمعها أحد أخيراً ويتم إنقاذها.

وتُظهر اللقطات رجال الإنقاذ وهم يصنعون ثقبًا في جدار الطابق السفلي بمثقاب ويصلون إلى الشابة المنكوبة.

بدورها، أصدرت وزارة حالات الطوارئ الروسية بيانًا بتاريخ 19 شباط جاء فيه: "قضت فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا ثلاثة أيام في "زنزانة". حدث كل ذلك في مبنى مكون من أربعة طوابق في سوتشي. وسمع أحد السكان المحليين صرخات امرأة تطلب المساعدة من خلف الجدار، وكما تبين، سقطت الضحية من العلية وانتهى بها الأمر بين جدارين في المنزل، وليصل إليها موظفو فريق البحث والإنقاذ الإقليمي الجنوبي التابع للقوات الروسية اضطرت وزارة حالات الطوارئ إلى تفكيك جزء من الطوب، وقام رجال الإنقاذ بتسليم الفتاة إلى الأطباء". ( lbc)