من بينها الحمل.. هذه الأبراج أنانية لا تحب إلا نفسها

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بعض الأبراج أكثر أنانية من غيرها بشكل طبيعي، وغالباً ما تُعطي الأولوية لاحتياجاتها الخاصة على احتياجات أي شخص آخر. لكن مع القليل من التأمل الذاتي، يمكنها تعلم كيفية تلطيف أنانيتها وتحقيق أشياء عظيمة مع مراعاة من حولها.تعرفوا إلى صفات الأبراج الأكثر أنانية التي غالباً ما تفتقر إلى التعاطف ومراعاة مشاعر الآخرين.برج الحمليمكن أن يكون الحمل أنانياً، ولا يخشى إظهاره. يبحث دائماً عن رقم واحد ويمكن أن يكون من علامات الأبراج الأكثر تنافسية. غالباً ما يأخذ ما يريد ويعيش الحياة وفقاً لشروطه، بغض النظر عمن يقف في طريقه. بالتأكيد، لديه العديد من صفات الولاء والتصميم والشجاعة، لكن أنانيته يمكن أن تكون ساحقة في بعض الأحيان. بفضل موقفه النشط والحيوي، يمكن أن يكون قائداً عظيماً، لكنه قد لا يشارك دائماً الأضواء.برج الثوريحتل برج الثور المرتبة الثانية بين علامات الأبراج عندما يتعلق الأمر بأنانيته. يُعرف بعناده وتصميمه وهي سمات يمكن أن تعمل لصالحه وضده. من ناحية، تسمح له بالتركيز على أهدافه وأحلامه، ولكن يمكن أيضاً أن تجعله لا هوادة فيه عندما يواجه آراء مختلفة. يجب أن يكون الثور حريصاً على عدم السماح لهذه السمة بالسيطرة على حياته وعلاقاته. عليه أن يتذكر أنه في بعض الأحيان يكون من المقبول التنازل وتقديم تنازلات عرضية لصالح الآخرين.برج الأسدغالباً ما يركز الأسد على الحصول على ما يريد، ويمكن أن يكون أنانياً تماماً. لديه الكثير من الطاقة والطموح، لذلك ليس من المستغرب أنه يبحث في كثير من الأحيان عن طرق للمضي قدماً. يمكنه أيضاً أن يكون متملكاً تماماً ومن الابراج المسيطرة، لأنه لا يحب مشاركة الأضواء مع أي شخص آخر. ومع ذلك، فإنه كريم ومخلص وسيبذل قصارى جهده لمن يحبهم. إنه علامة الأبراج الأكثر شعبية، لذلك لديه الكثير من الأصدقاء والمعجبين. لن يكون من الممكن إيقافه إذا تمكن من تعلم الموازنة بين طموحاته وقليل من الاعتبار الإضافي للآخرين.برج العذراءعادةً ما يكون برج العذراء عملياً ومتواضعاً. إنه يفخر بقدرته على إنجاز الأشياء ويمكنه التركيز تماماً على أهدافه الخاصة. نتيجة لذلك، لا يرغب دائماً في إضاعة الوقت، لذلك يمكن أن يظهر في بعض الأحيان على أنه أناني بعض الشيء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتقد نفسه والآخرين بشكل مفرط، مما يجعل من الصعب عليه إظهار التعاطف. ومع ذلك، سوف يقوم بعمل شاق لأصدقائه وعائلته عند الحاجة. إنه يحتاج فقط للتأكد من أنه لا يركز أكثر من اللازم على أهدافه الخاصة ونسيان الأشخاص من حوله.برج العقربيُعرف العقرب بكثافته وشغفه، ولكن يمكن أيضاً أن يكون مملوكاً ومسيطراً للغاية خاصةً في العلاقات. من اسرار برج العقرب أنه انتقامي أيضاً، لأنه لا يتعامل بلطف مع أي شخص يتخطاه. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى ينفتح ويثق بشخص ما، لكن يمكن أن يكون مخلصاً بشدة بمجرد أن يفعل ذلك. مفتاح العقرب هو إيجاد توازن صحي بين كبريائه وضعفه. لديه الكثير من الحب لتقديمه، لكن عليه التأكد من أنه لا يركز فقط على نفسه.برج القوسيتمتع القوس بالكثير من الطاقة والحماس، لكنه أناني ولا يأخذ دائماً في الاعتبار مشاعر الآخرين أو احتياجاتهم. إنه عفوي ومستقل، لذا فهو يميل إلى السير وفق إيقاعه بغض النظر عمن قد يختلف. في أسوأ الأحوال، يمكن أن يكون القوس مغروراً وغير مدروس، لكن على الجانب الآخر، فهو أيضاً كريم ومثالي. هو ممتع للغاية ويكتسب صداقات مثيرة، طالما أنك لا تمانع في أنانيته العرضية. من المهم بالنسبة له أن يتذكر أنه من الممكن تحقيق أحلامه دون الدوس على الآخرين.برج الجدييُعتبر برج الجدي.. ملك الأبراج الترابية، طموحاً وموجهاً نحو الهدف وهو قوة كبيرة. ومع ذلك، يمكنه في بعض الأحيان التركيز بشكل كبير على أهدافه الخاصة لدرجة أنه ينسى إظهار الاهتمام بالآخرين. إنه يعمل بجد ومنضبط، لكن يمكنه أيضاً أن يكون غير منحاز ومتحكم عندما يتعلق الأمر بالحصول على ما يريد. على الرغم من أنه من المهم أن يظل الجدي صادقاً مع نفسه، إلا أنّ قضاء بضع دقائق في التفكير في كيفية تأثير قراراته على الآخرين قد يكون مفيداً. من خلال رؤيته الحكيمة وأخلاقيات العمل، يمكنه تحقيق الكثير ولكن ليس على حساب الآخرين. (الجميلة)