اليابان تودع تقليداً قديماً... "مهرجان الرجل العاري" إلى زوال بعد 1000 عام

يقترب "مهرجان الرجل العاري" أو Naked Man Festival في اليابان من نهايته بعد أكثر من ألف عام على الاحتفال به بسبب انخفاض عدد الشباب في البلاد.

وأعلن المسؤولون أن مهرجان "سومين ساي" أو Somin-sai، الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين، والذي يشهد تصارع مئات الرجال الذين يرتدون ملابس ضيقة في درجات حرارة متجمدة، أقيم للمرة الأخيرة في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح دايجو فوجينامي، رئيس كهنة معبد كوكوسيكيجي حيث أقيم الاحتفال: "يعود هذا القرار إلى شيخوخة الأفراد المشاركين في المهرجان ونقص الخلفاء".

وأضاف: "بينما تم بذل الجهود لمواصلة المهرجان بأفضل ما في وسعنا، من أجل منع الإلغاءات أو الاضطرابات في اللحظة الأخيرة في المستقبل، فقد تم اتخاذ قرار إلغاء المهرجان نفسه".

وتأتي النهاية المأساوية للمهرجان على الرغم من المحاولات اليائسة التي بذلها المسؤولون لإبقائه على قيد الحياة، بما في ذلك السماح للنساء بالمشاركة في الاحتفال القديم.

وشهدت معركة سومين ساي الأخيرة انضمام عشرات النساء إلى مئات الرجال لطرد الأرواح الشريرة خلال العام المقبل، على الرغم من أن النساء أُمرن بارتداء ملابسهن بالكامل جنبًا إلى جنب مع نظرائهن الذكور الذين يرتدون ملابس بيضاء.

ويُقام المهرجان عادة في اليوم السابع من السنة القمرية الجديدة عندما يُعتقد أن الإلهة الأم الصينية خلقت البشرية.

( lbc)