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برجك اليوم

Lebanon 24
24-02-2024 | 23:00
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برج الحمل

مهنيا وماليا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.

عاطفيا وعائليا: يمكنك اليوم أن تقترب ممن تحب بذكاء، ويساعدك القمر على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.
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برج الثور
عاطفيا: لا تقاوم مشاعرك، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تدعمك الأفلاك، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

برج الجوزاء

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الزملاء والأهل والأقارب واسمعهم بهدوء.

عاطفيا: من المهم اليوم أن تتجنب أي جدال يؤدي لسوء تفاهم، وكن هادئا أمام الاستفزاز.


برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.

عاطفيا: تنجح اليوم في أن تجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.


برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك.

عاطفيا واجتماعيا: يمدك الفلك بأفكار كثيرة، لكن لا تتسرع اليوم في كلامك وأقوالك.

برج العذراء

عائليا وعاطفيا: القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

مهنيا واجتماعيا: القمر يتناغم مع أورانوس.. تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.


برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.

عاطفيا: تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.


برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.


برج القوس

مهنيا: رغم معاكسة الشمس والقمر.. تستطيع أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء والعمل بدقة.

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا، واستفد مما هو متاح.


برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا لالتقاط الفرص وللخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.

عاطفيا وعائليا: يمكنك أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.


برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك.. ترتفع أسهمك وقد تأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

برج الحوت

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن المغامرة وانتبه لحقوقك، وتحكم في انفعالاتك كي تحافظ على علاقاتك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.
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