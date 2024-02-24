برج الحمل
مهنيا وماليا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.
عاطفيا وعائليا: يمكنك اليوم أن تقترب ممن تحب بذكاء، ويساعدك القمر على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.
برج الثور
عاطفيا: لا تقاوم مشاعرك، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تدعمك الأفلاك، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.
برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الزملاء والأهل والأقارب واسمعهم بهدوء.
عاطفيا: من المهم اليوم أن تتجنب أي جدال يؤدي لسوء تفاهم، وكن هادئا أمام الاستفزاز.
برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.
عاطفيا: تنجح اليوم في أن تجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.
برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: يمدك الفلك بأفكار كثيرة، لكن لا تتسرع اليوم في كلامك وأقوالك.
برج العذراء
عائليا وعاطفيا: القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.
مهنيا واجتماعيا: القمر يتناغم مع أورانوس.. تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.
برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.
عاطفيا: تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.
برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.
برج القوس
مهنيا: رغم معاكسة الشمس والقمر.. تستطيع أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء والعمل بدقة.
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا، واستفد مما هو متاح.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا لالتقاط الفرص وللخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.
عاطفيا وعائليا: يمكنك أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك.. ترتفع أسهمك وقد تأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.
برج الحوت
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن المغامرة وانتبه لحقوقك، وتحكم في انفعالاتك كي تحافظ على علاقاتك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.