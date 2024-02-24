



مهنيا وماليا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.



عاطفيا وعائليا: يمكنك اليوم أن تقترب ممن تحب بذكاء، ويساعدك القمر على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.

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برج الثور

عاطفيا: لا تقاوم مشاعرك، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.



مهنيا واجتماعيا: اليوم تدعمك الأفلاك، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.



برج الجوزاء



مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الزملاء والأهل والأقارب واسمعهم بهدوء.



عاطفيا: من المهم اليوم أن تتجنب أي جدال يؤدي لسوء تفاهم، وكن هادئا أمام الاستفزاز.





برج السرطان برج الحملمهنيا وماليا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.عاطفيا وعائليا: يمكنك اليوم أن تقترب ممن تحب بذكاء، ويساعدك القمر على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.برج الثورعاطفيا: لا تقاوم مشاعرك، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.مهنيا واجتماعيا: اليوم تدعمك الأفلاك، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.برج الجوزاءمهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الزملاء والأهل والأقارب واسمعهم بهدوء.عاطفيا: من المهم اليوم أن تتجنب أي جدال يؤدي لسوء تفاهم، وكن هادئا أمام الاستفزاز.برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.



عاطفيا: تنجح اليوم في أن تجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.





برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك.



عاطفيا واجتماعيا: يمدك الفلك بأفكار كثيرة، لكن لا تتسرع اليوم في كلامك وأقوالك.



برج العذراء



عائليا وعاطفيا: القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.



مهنيا واجتماعيا: القمر يتناغم مع أورانوس.. تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.





برج الميزان



مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.



عاطفيا: تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل.





برج العقرب



مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.





برج القوس



مهنيا: رغم معاكسة الشمس والقمر.. تستطيع أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء والعمل بدقة.



اجتماعيا وعاطفيا: اليوم ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا، واستفد مما هو متاح.





برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا لالتقاط الفرص وللخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.



عاطفيا وعائليا: يمكنك أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.





برج الدلو



عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك.. ترتفع أسهمك وقد تأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.



مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.



برج الحوت



مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن المغامرة وانتبه لحقوقك، وتحكم في انفعالاتك كي تحافظ على علاقاتك.



عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.