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منوعات
حاول خطفها.. فتاة تقفز من سيارة شركة شهيرة وتصاب بجروح دامية!
Lebanon 24
25-02-2024
|
02:10
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خلال الأيام الماضية، انشغل الشارع المصري بواقعة محاولة خطف فتاة تدعى حبيبة الشماع من سيارة شركة نقل شهيرة، بمنطقة التجمع شرق العاصمة القاهرة وقفزها منها للهرب.
وقد كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات محاولة خطف الفتاة، وقالت إنه تم إبلاغ قسم شرطة الشروق من جانب أحد المستشفيات، باستقبال فتاة مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي، وكانت في حالة "لا يمكن استجوابها".
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وذكرت الداخلية المصرية أن أحد شهود الواقعة أفاد بأنه حال سيره بطريق السويس شاهد الفتاة أثناء قفزها من باب خلفي لسيارة "كانت تستقلها" أثناء سيرها، وتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى.
وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد وضبط السائق، وتبين أنه يقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بالفتاة تقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره، ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.
وكانت أسرة حبيبة قد أكدت إصابة ابنتها بجروح في الرأس وكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، إثر إلقائها لنفسها من سيارة خلال سيرها.
وقالت أسرة الفتاة إن ابنتهم طلبت السيارة من تطبيق شركة النقل الذكي الخاصة الساعة 6.50 مساء متجهة إلى منطقة مدينتي، وأثناء رحلتها قامت والدتها بالاتصال بها، ولكنها لم تكن تسمع صوتها جيدا بسبب ارتفاع صوت الأغاني من جهاز كاسيت السيارة، مضيفة أنها أغلقت الهاتف بعد ذلك.
وتابعت الأسرة أنه بعد دقائق أخرى تم الاتصال بابنتهم مجددا للاطمئنان عليها، ولكن رد عليهم شخص وقال إنه أحد المارة، وإن صاحبة الهاتف قفزت من سيارة خلال سيرها وهي مصابة بنزيف، وجرى نقلها إلى المستشفى. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق. (العربية)
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