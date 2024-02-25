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وصلت سرعته إلى 100 كيلومتر في الساعة.. قطار شحن يثير الرعب في الهند(فيديو)

Lebanon 24
25-02-2024 | 13:39
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطار بضائع يسير على خط السكة الحديد دون سائق في ولاية جامو وكشمير الهندية.
 
وذكرت وسائل إعلام هندية أن القطار كان يسير باتجاه منطقة باثانكوت بسبب منحدر طبيعي في الطريق، وتم اعتراض القطار وتوقف بالقرب من أوتشي باسي في موكريان البنجاب ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو حوادث.

ويظهر في الفيديو أن القطار كان يتحرك بسرعة عالية بسبب الانحدار الطبيعي في الطريق، وقطع قطار الشحن مسافة تقرب من 100 كيلومتر قبل أن يتم إيقافه باستخدام مكابح الطوارئ.
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وأوضحت تقارير إعلامية أن كبار مسؤولي  السكة الحديدية في الهند تحركوا فور معرفتهم بنبأ تحرك القطار بدون سائق، وأصدروا تنبيهات إلى العديد من محطات السكك الحديدية.
 

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