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جريمة مروّعة.. سرقوا منه 9 سيارات وقتلوه

Lebanon 24
25-02-2024 | 23:24
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أفاد مصدر أمني عراقي يوم الأحد بالعثور على جثة صاحب شركة تأجير سيارات في العاصمة بغداد بعد 4 أيام على اختفائه.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة "شفق نيوز" أن "قوة أمنية تمكنت من العثور على جثة رجل قتل بطلق ناري ورميت جثته في أحد البزول ضمن ناحية الوحدة جنوبي العاصمة بغداد.
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وصرح بأن شقيق الضحية أبلغ الأمن يوم الأحد بفقدان شقيقه قبل 4 أيام، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل ومتابعة السيارات المفقودة أيضا من صاحب الشركة عبر تقنية الـGPS.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط 9 سيارات من نوع "تاهو" و"تشارجر" والقبض على 5 أشخاص بتهمة القتل والسرقة. (روسيا اليوم) 
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