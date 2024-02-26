خطر "تهديد إرهابي" في اليابان... يؤدي لإغلاق حديقة "هيلو كيتي"

أُجبرت مدينة ملاهي "هيلو كيتي" في مدينة طوكيو اليابانية على الإغلاق ليومٍ بعد أن تلقَّت "تهديدًا إرهابيًا"، بحسب مشغِّلها.



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وفي بيانٍ نُشر على الموقع الرسمي لمدينة الملاهي، أفاد المشغلون أنّهم تلقوا "رسالة بريد إلكتروني تتضمن تهديدًا إرهابيًا" السبت. وتقع مدينة ملاهي "سانريو بورولاند"، المعروفة أيضًا باسم "هيلو كيتي لاند"، شمال طوكيو.وفي بيانٍ نُشر على الموقع الرسمي لمدينة الملاهي، أفاد المشغلون أنّهم تلقوا "رسالة بريد إلكتروني تتضمن تهديدًا إرهابيًا" السبت.

وأوضح المشغلون: "بما أنّنا غير قادرين على ضمان سلامة عملائنا، والمؤدين، والموظفين في الموقع بشكل كافٍ، فقد قرّرنا الإغلاق مؤقتًا".





كما أنّهم أشاروا إلى تقديم تقريرٍ رسمي للشرطة، ويجري حاليًا النظر إلى استرداد كلفة التذاكر التي كانت مقرَّرة للسبت.

وشرح المشغلون: "بالتعاون مع الشرطة، تمكنا من التحقق من عدم وجود أي تهديدات للسلامة، لذا سنستأنف عملياتنا العادية في 25 شباط".

ولم تعثر الشرطة على أي أشياء مشبوهة، وفقًا لتقريرٍ صادر عن هيئة البث اليابانية NHK استشهدت به وكالة "رويترز" للأنباء.

وتُعد "هيلو كيتي" واحدة من العلامات التجارية اليابانية الأكثر شهرة على الإطلاق.

وصُنِعت هذه القطة الكرتونية في عام 1974، وكان لها دور فعّال في نشر ثقافة البوب اليابانية "الظريفة" خارج البلاد.

ونمت شركة "سانريو" المؤسِّسة لها لتصبح شركة عملاقة للبيع بالتجزئة، والترفيه، مع تمتعها بمدن الملاهي، والمطاعم في جميع أنحاء اليابان، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

وافتُتِحت مدينة ملاهي "سانريو بورولاند" في عام 1990، وهي تجذب أكثر من 1.5 مليون زائر سنويًا، ما يجعلها واحدة من أكثر المتنزهات الترفيهية شعبيةً في اليابان، إلى جانب "منتجع طوكيو ديزني". (CNN)