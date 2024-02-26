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منوعات
في هذه الدولة.. شركة تطيح بـ"ستاربكس" وتتربع على عرش المبيعات
Lebanon 24
26-02-2024
|
10:45
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بتفوق كبير على "ستاربكس" الأميركية، أعلنت شركة Luckin Coffee سيطرتها على سوق المقاهي داخل السوق الصينية خلال العام الماضي، إذ حققت شركة Luckin إجمالي إيرادات داخل البر الصيني قدره 24.9 مليار يوان (3.5 مليار دولار)، بزيادة 87 بالمئة عن العام السابق، وفقًا لنتائجها المالية.
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وعلى المستوى الدولي، تمتلك الشركة الصينية 30 منفذًا لبيع القهوة فقط في سنغافورة، أولها ظهر في مارس الماضي.
وبالمقارنة، أعلنت شركة ستاربكس في الصين، عن إيرادات إجمالية قدرها 3.05 مليار دولار للعام المالي 2023 الذي انتهى في الأول من أكتوبر، بحسب تقرير "سي إن إن".
وقالت Luckin، ومقرها مدينة شيامن، إن صافي الربح غير المدقق لعام 2023 وصل إلى 2.85 مليار يوان (396 مليون دولار)، مقارنة بنحو 488 مليون يوان (68 مليون دولار) في عام 2022.
وتقول الشركة، التي تطلق على نفسها أكبر سلسلة مقاهي في الصين، إنها تفوقت على ستاربكس في البر الرئيسي للصين من حيث عدد منافذ البيع في عام 2019.
ويتم تشغيل بعض متاجر Luckin ذاتيًا، بينما تتم إدارة البعض الآخر بواسطة شركاء، إلا أن منافذ ستاربكس في الصين مملوكة بالكامل للشركة.
وعلى الصعيد العالمي، لا تزال ستاربكس أكبر سلسلة مقاهي على الإطلاق، حيث تضم 38.586 متجرًا حول العالم، والولايات المتحدة والصين هما أكبر أسواقها.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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