15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أم شابة تتسبب بمقتل رضيعتها عن طريق الخطأ.. للمرة الثانية
Lebanon 24
26-02-2024
|
13:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات الأميركية أن أمًا تبلغ من العمر 21 عامًا من ولاية إنديانا قُبض عليها مؤخرًا بعد وفاة طفلتها الرضيعة في السرير معها في تشرين الأول الفائت.
ويُزعم أن عاليه ليكينز، من مونسي، قالت للمستجيبين الأوائل في مكان الحادث في 9 تشرين الأول 2023، "أوه لا، لقد فعلت ذلك مرة أخرى" بعد أن نامت الأم الشابة أثناء إرضاع طفلها البالغ من العمر أسبوعين، وفقًا لمستندات المحكمة.
Advertisement
وأعُلن وفاة ابنتها أديلين ليكينز بشكل مأساوي في المستشفى بعد فشل جهود إنعاشها.
وعثر المسعفون على الطفلة "مع عدم وجود علامات على التنفس"، حسبما ذكرت إفادة خطية من المحكمة قُدمت في 15 شباط، وفقًا للمعلومات.
وجاء في الإفادة الخطية: "كانت ليكينز تدرك تمامًا خطورة النوم بالقرب من طفلها الرضيع، وذلك بعد وفاة طفلها الأول بنفس الطريقة سابقاً".
قبل حوالي أربع سنوات، توفي ابن ليكينز، أيدن ليكينز، البالغ من العمر 7 أسابيع، بعد أن نامت في السرير معه.
وعلى الرغم من أنها لم تواجه أي اتهامات ناجمة عن الحادث السابق، فقد اتُهمت ليكينز هذا الشهر بالقتل المتهور وإهمال طفلها، وكلاهما جريمتان.
( lbc)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُمدة على السرير.. كفتاة عشرينية هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة (صور)
Lebanon 24
مُمدة على السرير.. كفتاة عشرينية هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة (صور)
00:13 | 2024-02-26
26/02/2024 12:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته.. هذا ما حصل مع فادي إبراهيم
Lebanon 24
قبل وفاته.. هذا ما حصل مع فادي إبراهيم
03:15 | 2024-02-26
26/02/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
04:40 | 2024-02-26
26/02/2024 04:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري في تصريح مفاجىء عن هشام حداد: "عم حجمو وأنا يلي عم قبضو"
Lebanon 24
ديانا فاخوري في تصريح مفاجىء عن هشام حداد: "عم حجمو وأنا يلي عم قبضو"
08:00 | 2024-02-26
26/02/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن "غارة المجادل"... ما هو عدد الشهداء؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "غارة المجادل"... ما هو عدد الشهداء؟
08:09 | 2024-02-26
26/02/2024 08:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2024-02-26
سيدة أعمال تختطف وتعتدي على مذيع تلفزيوني.. وهذه التفاصيل
10:45 | 2024-02-26
في هذه الدولة.. شركة تطيح بـ"ستاربكس" وتتربع على عرش المبيعات
10:37 | 2024-02-26
موقف محرج جدّاً لترامب... أخطأ باسم زوجته ميلانيا! (فيديو)
09:25 | 2024-02-26
قفز من مبنى شاهق.. انتحار مراهق بعد ابتزازه!
09:09 | 2024-02-26
متى يمكن رؤية هلال شهر رمضان؟
08:17 | 2024-02-26
المزارعون ينتفضون بجراراتهم الزراعية في بلجيكا.. شاهدوا كيف دمّروا حواجز الشرطة(فيديو)
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
26/02/2024 22:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
26/02/2024 22:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
26/02/2024 22:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24