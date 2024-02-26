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سيدة أعمال تختطف وتعتدي على مذيع تلفزيوني.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
26-02-2024 | 15:00
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ألقت الشرطة الهندية القبض على سيدة أعمال في حيدر أباد بتهمة ارتكاب جريمة اختطاف واعتداء على مذيع تلفزيوني، بعدما وقعت ضحية لعملية نصب على أحد مواقع الزواج.

 ووفقًا للتقارير، تعرضت بوجيريدي تريشا، الرئيسة التنفيذية لخمس شركات ناشئة، للغش بمبلغ 4 ملايين روبية (50 ألف دولار) من قبل منتحل شخصية يُدعى تشيتانيا ريدي، الذي ادعى أنه المذيع التلفزيوني الشهير براناف سيستلا.

 ووفقًا لوسائل الإعلام الهندية، قام المحتال بتضليل تريشا باستخدام صور براناف سيستلا في ملفه الشخصي، حيث أقنعها بالاستثمار في مشروع وهمي ووعدها بعوائد مالية جيدة. وبعد تحويل المبلغ المذكور، توقف المتهم عن الرد على مكالمات تريشا وحظرها من جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

 على إثر اكتشافها أنها تعرضت للغش، قررت تريشا البدء في التخطيط للاختطاف، معتقدة أن المذيع الذي قام بسرقة أموالها هو نفسه الذي تظاهر بكونه. قامت سيدة الأعمال بالتعاون مع شريك لها، حيث قاموا بمراقبة وتتبع المذيع عن طريق تثبيت جهاز Apple AirTag على سيارته لتحديد مواقعه.

في 11 شباط الماضي، نفذ شريك تريشا عملية الاختطاف، حيث قام بالاعتداء على المذيع في مكتبه. وعلى الرغم من نجاح المذيع في الهروب من هذه الحادثة، قدم بلاغًا للشرطة الهندية التي اعتقلت تريشا وشريكها بتهمة التخطيط للاختطاف والهجوم.

( lbc)
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