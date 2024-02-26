الحمل

يفرض هذا اليوم شروطاً جديدة ويكون عابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ المتوتر والأخبار المزعجة عن فشل مشروع ما أو عرقلته

الثور

يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة، لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش والعبث بالحسابات

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الجوزاء

تكون في أقصى حالة من النشاط والاندفاع والسعي واتخاذ إجراءات فعالة، وبعض القررات تتطلب الشجاعة والحسم زالسرعة والمبادرة

الأسد

أجواء مشحونة ومضطربة وغير مبشرة بالخير، فطباعك متقلبة لا تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة

السرطان

لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم قبل أن تتحقق من صدقه وصحته وبنوده وشروطه وانعكاسه على الوضع المهني في المستقبل

العذراء

تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبون منك ، استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية

الميزان

إذا أردت إطلاق فكرة أو مشروع، فافعل ذلك، القرار النهائي مطلوب منك للحد من الخسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير

العقرب

تمر بفترة استقرار، وبإمكانك اليوم البدء بأعمالك بذهن صاف، لكن يجب التفكير في أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية

القوس

تتمتع بموهبة مميزة وبقدرة كبيرة على التخطيط السليم، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين

الجدي

أينما كنت تبدو متحمساً، واعياً ما يحصل، مسيطراً على الأمور ومنفتحاً على آفاق جديدة ترضيك

الدلو

يوم مليء بالمسرات ويكون حافلاً بالأمور الإيجابية جداً، فكن أكثر انتظاماً في عملك ولا تتخاذل

الحوت

الشريك يطالبك بجواب حاسم بشأن طبيعة العلاقة بينكما، إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين، فكن مرناً في التعاطي معه