Advertisement

منوعات

عطرٌ أخافها ودفعها لتلقي بنفسها.. هذا جديد قضية "فتاة الشروق"

Lebanon 24
26-02-2024 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1168823-638446129804789360.jpg
Doc-P-1168823-638446129804789360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطورات جديدة ظهرت بقضية فتاة الشروق، التي ألقت بنفسها من سيارة تاكسي كانت تسير بسرعة 100 كلم، ظنًّا منها أنّها ستُخطف. وفي جديد اعترافات السائق، فقد قال بأنه رش مواد معطرة في سيارته، ما أثار خوف الشابة على ما يبدو من أنها مواد مخدّرة، إذ إن هذه المواد هي عبارة عن بخاخ مخدر موضعي يحتوي على مادة ليدوكايينن الفعالة، يستنشق عبر الأنف، ويعمل على تخدير الجهاز العصبي المركزي بحيث يفقد الشخص الوعي بشكل شبه كامل ويدخل بنوم عميق.
Advertisement

وبهذا السياق، لفتت شقيقة السائق المتهم إلى أن أخاها تلقى طلبا من فتاة بالقرب من مدينتي، وعندما تحركا بالسيارة شعر بالبرد فأغلق النوافذ، وشعر أن ريحته سجاير فرش على نفسه عطرا، مبينة أن التحقيق بين أن زجاجة العطر بدون أي مواد مخدرة.

وتابعت أن شقيقها بعد رش العطر فوجئ بالفتاة تفتح باب السيارة وتلقي بنفسها دون أي مقدمات، وبعد توقفه على مسافة وجد سيارات كثيرة تقف حول الفتاة وشعر بالخوف ففر هاربا، وأبلغ التطبيق الذي رد عليه بأنه جارٍ التحقيق. وأشارت إلى أنه بعد حدوث الواقعة هاتفها عبر تلفونها وروى لها ما حدث، موضحة: "خاف ومشي فاتصل بيا وحكى ليا القصة وقلتله بلغ الأبلكيشن، وقال جاري التحقيق، ويا ريتها حتى قالتله أقف أو بلغت التطبيق وكان هيقف وينزلها".

إلى ذلك قالت "أول مرة قالتله وطي الصوت ومكانش سامعها والمرة التانية وطاه، وهي نطت بمجرد ما شافت قزازة البرفان".

أتى ذلك بينما أكد الأطباء المعالجون للفتاة حسب ما قال عمها، أن وضعها الصحي ما زال صعبا، مشددين على أنهم لن يتمكنوا من إجراء جراحة عاجلة لها لأن المخ تحرك من مكانه، وهناك نزيف داخلي ورشح.(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:24 | 2024-02-27
23:58 | 2024-02-26
22:55 | 2024-02-26
15:00 | 2024-02-26
13:44 | 2024-02-26
10:45 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24