كابتن يُنقذ الركاب من كارثة تصادم بين طائرتين بالجو.. وهذه التفاصيل

أفاد الطيار السعودي، محمد آل شيبان، اليوم عن تجنب حادث كارثي كاد يحدث بين طائرتين، إحداهما تابعة للخطوط القطرية من طراز بوينغ 787، والأخرى إثيوبية من طراز A350، أثناء تحليقهما في أجواء خليج عدن بالقرب من الصومال.

وقد أشار آل شيبان إلى أن نظام منع التصادم الذي يحمل اسم "TCAS" كان له دور كبير في إنقاذ الحادث المحتمل.

وفي تدوينة على منصة "إكس"، أوضح الكابتن آل شيبان قائلاً: "تم منع التصادم بفضل الله، ثم بفضل نظام منع التصادم TCAS الذي أطلق تحذيرًا فوريًا داخل قمرة القيادة للطائرة القطرية بضرورة التخفيض من ارتفاعها لتجنب احتمالية اصطدام مع الطائرة الإثيوبية، وذلك بعد تلقي تعليمات غير صحيحة من مراقب جوي في مقديشو للطائرة القطرية".

وأرفق الكابتن آل شيبان فيديو يظهر لحظة اقتراب الطائرتين من بعضهما، بالإضافة إلى تسجيل للمحادثات التي دارت بين الطاقم الجوي في هذه اللحظة الحرجة.

( lbc)