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فنون ومشاهير
مفاجأة كبيرة داخل منزل فنان معروف جدّاً... ضبط أسلحة ناريّة وذخيرة!
Lebanon 24
27-02-2024
|
11:31
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أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي اليوم الثلاثاء، عن ضبط 72 قطعة سلاح ناري وأكثر من ثلاثة آلاف طلقة ذخيرة خلال مداهمة منزل الممثل الفرنسي آلان ديلون، وفتح تحقيق في حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وأكد المدعي العام جان سيدريك غو في بيان، أن الممثل البالغ من العمر 88 عاماً، والذي يعاني من مرض عضال، "ليس لديه أي ترخيص يسمح له بحيازة سلاح ناري".
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وحصلت المداهمة بعد بلاغ من قاضي الوصاية، إذ لاحظ الوكيل المسؤول عن الحماية القانونية لآلان ديلون خلال زيارة لمنزله إلى أن الممثل كان يمتلك سلاحاً نارياً، بحسب القاضي.
كما لوحظ أثناء المداهمة "وجود منصة للرماية في العقار"، وفق القاضي. (العربية)
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