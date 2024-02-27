Advertisement

فنون ومشاهير

مفاجأة كبيرة داخل منزل فنان معروف جدّاً... ضبط أسلحة ناريّة وذخيرة!

Lebanon 24
27-02-2024 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1169071-638446556539129848.jpg
Doc-P-1169071-638446556539129848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي اليوم الثلاثاء، عن ضبط 72 قطعة سلاح ناري وأكثر من ثلاثة آلاف طلقة ذخيرة خلال مداهمة منزل الممثل الفرنسي آلان ديلون، وفتح تحقيق في حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وأكد المدعي العام جان سيدريك غو في بيان، أن الممثل البالغ من العمر 88 عاماً، والذي يعاني من مرض عضال، "ليس لديه أي ترخيص يسمح له بحيازة سلاح ناري".
Advertisement

وحصلت المداهمة بعد بلاغ من قاضي الوصاية، إذ لاحظ الوكيل المسؤول عن الحماية القانونية لآلان ديلون خلال زيارة لمنزله إلى أن الممثل كان يمتلك سلاحاً نارياً، بحسب القاضي.

كما لوحظ أثناء المداهمة "وجود منصة للرماية في العقار"، وفق القاضي. (العربية)
 
 
 

فنون ومشاهير

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2024-02-27
11:25 | 2024-02-27
10:44 | 2024-02-27
09:38 | 2024-02-27
08:53 | 2024-02-27
08:15 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24