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غرزت السكين في زوجها ثم ركلته: وهذا ما صرّحت عنه لاحقاً

Lebanon 24
27-02-2024 | 15:15
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صرّحت امرأة زُعم أنها قتلت زوجها البالغ من العمر 72 عامًا بطعنه في ظهره أثناء مشاجرة، للشرطة أنه كان عنيفًا واعتدى عليها جنسيًا ومسيطرًا ماليًا، حسبما استمعت هيئة المحلفين في بريطانيا.

 وبعد الهجوم القاتل، قامت كريستين راول، 69 عاما، بإزالة السكين من ظهر زوجها إيان راول، وركلته تحت باب الإسطبل وجلست في انتظار وصول خدمات الطوارئ، حسبما قيل للمحكمة.

 وادعت لاحقًا أن زوجها، الذي تزوجته لمدة 27 عامًا، "كان نرجسيًا وجعل حياتها بائسة".

 ووفقًا لكريستين، كان الزوجان يتجادلان حول ملكية صغيرة في منطقة ديفون أرادت بيعها لدفع تكاليف عملية جراحية خاصة للعين، لكنه كان يرفض السماح بالصفقة.

( lbc)
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