الحمل

تترك انطباعا سيئا مع بعض زملائك بسبب تعاملك بتكبر وأنانية، من جهة أخرى عليك أن تضع المزيد من التركيز في تنفيذ مهام العمل وذلك حتى لا تقع في أي أخطاء

الثور

حاول أن تغير الطريقة التي تعمل بها قبل أن تتورط في خطأ لن يمكن تداركه أو التراجع عنه ولا سيما أن الوضع المالي الخاص بك غير متوازن

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الجوزاء

يخلق هذا اليوم فارقاً كبيراً بين الأمس واليوم في الأفضلية، وتبقى الأولوية للمعالجة الأكثر رواجاً

السرطان

يجب أن تغيّر سلوكك إذا شعرت بالخطر، حذار الحرب المفتوحة إذ قد يكون بانتظارك يوم يثير في نفسك الشكوك

الأسد

تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك المقنعة وتنجز أعمالاً ناجحة تثير دهشة أرباب العمل

العذراء

يسهم أحد الزملاء في تحسين وضعك المادّي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على المعنيين اليوم قبل الغد

الميزان

تستعيد ابتداء من اليوم الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة، وتسترد أوراقاً ضائعة وتتوصّل إلى تسوية معينة

العقرب

تبرز مسألة مالية تتعلق بمستحقات لم تكن على علم بها، ما يجعل طباعك متقلبة وقد تسبب لك المشكلات

القوس

تجتاز العقبات وتكون سعيداً بإنجازك وترتفع المعنويات مجدداً، وتبرهن للجميع أنك صاحب موهبة فذة وقدرة كبيرة على الابتكار

الجدي

تشكو هذا اليوم من ضعف مردودك المالي وتطالب بالزيادة التي تستحقها، لكنك تصطدم بواقع مؤلم يزعجك كثيراً

الدلو

تجرب اليوم أشياء جديدة في العمل وتتعلم منها دروساً مفيدة جداً للمستقبل

الحوت

تماطل في مشروع أو تعاني مماطلة وتبذل جهوداً مضاعفة بغية المحافظة على موقع أو دفع عمل نحو الإنجاز