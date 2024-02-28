بسبب تيم حسن.. شاب سوري مفقود داخل مغارة وهذه تفاصيل القصة!

في حادثة غريبة من نوعها، فقد الشاب السوري قيس الزرزور في مغارة عين الدلبة في محافظة طرطوس بسوريا، بعد أن دخل مع رفاقه الثمانية إليها بقصد الاستشكاف والتسلية، كون المغارة تمت فيها عمليات تصوير مسلسل "الزند" الذي أدى دور البطولة فيه النجم السوري تيم حسن.

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وبحسب التفاصيل، دخل الشاب قيس مع رفاقه للتسلية، إلا أنهم خرجوا دونه. وقد تم الإبلاغ عن فقدان الشاب، وبعدها بدأت عناصر الدفاع المدني السوري الثلاثاء، في عمليات البحث، ولاحقاً أنهت الفرق عملياتها دون العثور على قيس، فيما تستمر الجهات المختصة الأخرى بالمتابعة.



وأكد مدير الدفاع المدني بطرطوس العميد منذر إبراهيم لصحيفة "الوطن" السورية، انتهاء عملية البحث الرابعة في المغارة والبساتين وكل الأماكن المجاورة من دون الوصول إلى أي أثر أو نتيجة، مبيناً أن عناصر الدفاع المدني وصلوا إلى آخر نقطة في الكهف (مغارة عين الدلبة) التي اختفى فيها الشاب، وبحثوا في جميع الجهات والزوايا والدهاليز ولم يتم العثور على أي أثر للشاب.



وأشار إبراهيم إلى أن المجتمع المحلي كان متعاوناً جداً وشارك في عمليات البحث، منوهاً إلى أن التحقيقات مستمرة، وحتى الآن لم يتبين إن كان هناك جرم جنائي أم لا.



ولفت مدير الدفاع المدني بطرطوس إلى أن الحادثة وقعت بحسب أصدقائه بانفراد الشاب عنهم قليلاً لكي يدخل إلى المغارة وحده، ولكنه تأخر عليهم ودخلوا ولم يجدوا له أي أثر، ليبلغوا أهله باختفائه، لتبدأ عملية البحث عنه، مشيراً إلى الشاب المفقود لا يعاني من أي مشكلة صحية سوى ضعف في النظر بحسب أهله.

وحصد المسلسل السوري "الزند ذئب العاصي" المراكز الأولى في نسب المتابعة في موسم رمضان 2023، حيث حقق نجاحا جماهيريا كبيرا. والعمل من إخراج سامر البرقاوي وكتابة عمر أبو سعدى، وبطولة تيم حسن ونانسي الخوري وفايز قزق وجرجس جبارة ودانا مارديني ورهان القصار وفيلدا سمور وباسل حيدر ونهال الخطيب وأنس طيارة، ومجموعة من الممثلين. (سكاي نيوز)



