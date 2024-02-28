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هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً.. دمّر المكان وهذه التفاصيل

Lebanon 24
28-02-2024 | 12:00
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تم إلقاء القبض على رجل من فلوريدا بعد أن اعتدى على عروس ودفعها أرضًا في حفل زفافها.

 ووجهت إلى الرجل البالغ من العمر 45 عامًا خمس تهم جنائية بالضرب، وتهمة واحدة بالأذى الإجرامي بعد الحادث الذي وقع في قاعة الزفاف.

 ودخل ستوكس، الذي كان ضيفا في حفل الزفاف، في مشاجرة كلامية مع العروس ودفعها أرضاً.

 ولم يتم توضيح العلاقة بين ستوكس والعروس، ومن المرجّح أن تأثير الكحول لعب دورًا في المشاجرة.

 واتُهم ستوكس أيضاً بالاستيلاء على كرسي من السيراميك وإلقائه في باب زجاجي، مما أدى إلى كسر ساق الكرسي وخسارة ما يقرب من 800 دولار للممتلكات.

 وتم اصطحابه بعد ذلك خارج المكان، ولكن زُعم أنه هاجم العديد من الضيوف بيديه وقدميه، بما في ذلك والدته وابنة أخته وصهره وضيف آخر.

( lbc)
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