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أميركية فازت بلقب "أكبر لسان لامرأة في العالم"

Lebanon 24
28-02-2024 | 15:00
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حققت امرأة من بورتلاند، أوريغون، الولايات المتحدة الأميركية، إنجازًا استثنائيًا بتحطيم رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس، حيث يُعتبر لسانها أكبر من علبة الصودا.

 السيدة جيني دوفاندر هي صاحبة أكبر لسان بلغ 13.25 سنتمترا، مما يجعلها حاصلة على لقب أكبر لسان لامرأة في العالم.

 وقد كشفت جيني عن إنجازها الرائع قائلة: "كنت أقرأ كتاب غينيس للأرقام القياسية لعام 2023 مع ابني قبل النوم ورأيت صورة الرجل صاحب الرقم القياسي لأكبر لسان".

وأوضحت جيني أنها استخدمت خيط تنظيف الأسنان لقياس لسانها، حيث قام الطبيب بلفه حول لسانها ثم قام بقياس طول الخيط بدقة.

 واكتشفت جيني سمة فريدة في لسانها عندما كانت في سن المراهقة، حيث كانت قادرة على ثني لسانها لفترة طويلة.

 وتفتخر الآن بلقبها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وتنسب الفضل لابنها الذي شجعها على التقديم للتسجيل في السجل العالمي.

( lbc)
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