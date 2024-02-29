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بعد الانتهاء من علاجهم... مستشفى للصقور يراقب مرضاه عبر الأقمار الصناعية

Lebanon 24
29-02-2024 | 01:32
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يُعد الصقر الشعار الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز إلى قوة التحمل وعدم الاستسلام أبدًا. وتأسس مستشفى أبوظبي للصقور في عام 1999، ويعمد إلى تقييم ومعالجة أكثر من 11 ألف صقر سنويًا.  ويهدف بشكل أساسي إلى حماية صحة الصقور بواسطة تقديم خدمات علاجية متنوعة، والحفاظ عليها من خلال إعادة تأهيلها وإطلاقها في البرّية من أجل موسم التكاثر. 
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وقالت الدكتورة مارغيت غابرييل مولر، المديرة التنفيذية لمستشفى أبوظبي للصقور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: نحن نُعالج الصقور المريضة جدًا، موضحة: "ما نفعله هو علاج الصقور وإعادة تأهيلها ووضعها في أقفاص كبيرة جدًا، وهناك تستطيع الطيران، وتصبح قوية جدًا".
وأشارت مولر إلى أنه عندما يتم إطلاق سراحها، تُوضع عليها أجهزة إرسال خاصة عبر الأقمار الصناعية بهدف التمكن من متابعة مسارها، مؤكدة: "عادة ما نراها تعود إلى بيئتها الأصلية، حيث تبقى طوال فترة التكاثر". (CNN)
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