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"لازم ناخد هبرة".. تصريح للسيسي يثير تفاعلاً خلال حفل لذوي الهمم(فيديو)

Lebanon 24
29-02-2024 | 08:53
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أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفاعلا بين رواد مواقع التواصل عقب تصريحات أدلى بها خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، أمس الأربعاء.

وأبرز رواد التواصل مصطلح "هبرة" الذي استخدمه السيسي في كلمته من على المنصة مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وقال له "لازم ناخد هبرة" في إشارة إلى تخصيص مبالغ مالية لدعم صندوق "قادرون باختلاف"، حيث طلب الرئيس المصري 10 مليارات جنيه لتخصيصها للصندوق وأجابه مدبولي بـ"حاضر يا فندم".
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ورد مدبولي على السيسي قائلًا: "اللى حضرتك تأمر بيه"، ليعلق السيسي على الرد قائلا: "أنا لو طلبت هطلب كتير".

وأضاف: "شكرا رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والحكومة".
المصدر: العربية

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