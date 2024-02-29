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اختطفها واغتصبها ثم أحرقها.. جرائم عدة قام بها وهذه التفاصيل

Lebanon 24
29-02-2024 | 15:00
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حاول شرطي اختطاف امرأة تحت تهديد السكين والاعتداء الجنسي على فتاة صغيرة قبل أن يقتل الشابة سارة إيفرارد.

 وقام واين كوزينز باغتصاب امرأتين في لندن.

 وعند كشف الجرائم التي قام بها، طُرد من خدمته في الشرطة وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

 وبحسب التقرير، نفذ كوزينز "اعتداءً جنسيًا خطيرًا للغاية" على فتاة صغيرة "لم تكن في سن المراهقة"، عندما كان في العشرينات من عمره.

 واتهم الرجل، البالغ من العمر الآن 51 عامًا، أيضًا بمحاولة اختطاف امرأة تحت تهديد السكين في شمال لندن في عام 1995 عندما كان يبلغ من العمر 23 عامًا.

 وكشف تقرير الشرطة أن امرأتين اتهمتا كوزينز، وهو متزوج وأب لطفلين، باغتصابهما. كما ادعى رجل يرتدي باروكة شعر مستعار أشقر أن كوزينز لمسه بشكل غير لائق في إحدى الحانات.

 وزُعم أن المتهم ارتكب تسع جرائم تشهير، معظمها أثناء خدمته في الشرطة.

 لكن التقرير سلط الضوء على فشل قوات الشرطة في التحقيق معه بشكل صحيح بشأن الحوادث الدنيئة، مما تركه حرا في استغلال منصبه كضابط شرطة لاختطاف سارة، 33 عاما، واغتصابها وخنقها وحرق جثتها.

( lbc)
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