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برجك اليوم

Lebanon 24
29-02-2024 | 23:00
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الحمل
تفتقد الحماسة والقدرة على المتابعة، تشعر بالتعب النفسي وبعدم الاستقرار، ويصعب عليك التواصل مع الآخرين بارتياح، فتفضل الابتعاد عن الأضواء.

الثور
يزعجك أشخاص لا يفون بوعودهم،إحذر الخلافات والتحدّيات، وحافظ على سرّيّة عملك ولا تبح بكلمة، إياك والمواجهات.
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الجوزاء
الأحداث المشجعة تدفعك إلى الأمام وتنسيك الماضي، بانتظارك حدث جميل ووعود وأخبار طيبة.

السرطان
تجنب اتخاذ القرارات المصيرية أو الحاسمة لأن هذا اليوم فارغ من النتائج كلياً، واحذرك من المشاكل والاختلافات في الآراء ومن المنافسين الأقوياء.

الأسد
تحمل إليك الأيام المقبلة تأثيرات ثقيلة وسلبية تعاكس توجهاتك وتولد جواً من الغضب أو العدائية، ابتعد عن الأشخاص أو المحيط الذي يتسبب بذلك.

العذراء
أترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات، وحاول أن تدرس أوضاعك بعمق وأن تفهم أسباب بعض التحفظ أو البعاد.

الميزان
تعيش يوماً ناشطاً جداً، وتتمتع بسرعة البديهة وتناقش مواضيع مهمة، وتكثر المواعيد واللقاءات والمؤتمرات، وتقوم برحلة مميزة تشعر خلالها بارتياح كبير.

العقرب
تكون مشرقاً وتساعد الحظوظ لطرح الأفكار وللمشاركة في مختلف الندوات، وتميل الى إدخال تغيير أو تجديد في حياتك الروتينية أو مظهرك الخارجي.

القوس
تتمتع بسرعة البديهة وبالقدرة على مناقشة أصعب المواضيع، يكون مزاجك صافياً وتبدو أكثر انفتاحاً وقدرة على تبادل الرأي.

الجدي
تعرف لقاءً مهماً أو معاودة لقاء يترك أثراً لديك، ومن الممكن أيضاً أن توقع عقوداً مالية وتبدو فرحاً بما يحصل.

الدلو
لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الأصدقاء فهم يؤدّون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة.

الحوت
تبدو مرهف الحس، فتتأثر بمشاعر المحيطين بك وترتبك من أجلهم وتعيش مشاكلهم، وتخشى اهتزاز العلاقات في المحيط المهني. (الجميلة)

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