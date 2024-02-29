Advertisement

الحملتفتقد الحماسة والقدرة على المتابعة، تشعر بالتعب النفسي وبعدم الاستقرار، ويصعب عليك التواصل مع الآخرين بارتياح، فتفضل الابتعاد عن الأضواء.الثوريزعجك أشخاص لا يفون بوعودهم،إحذر الخلافات والتحدّيات، وحافظ على سرّيّة عملك ولا تبح بكلمة، إياك والمواجهات.الجوزاءالأحداث المشجعة تدفعك إلى الأمام وتنسيك الماضي، بانتظارك حدث جميل ووعود وأخبار طيبة.السرطانتجنب اتخاذ القرارات المصيرية أو الحاسمة لأن هذا اليوم فارغ من النتائج كلياً، واحذرك من المشاكل والاختلافات في الآراء ومن المنافسين الأقوياء.الأسدتحمل إليك الأيام المقبلة تأثيرات ثقيلة وسلبية تعاكس توجهاتك وتولد جواً من الغضب أو العدائية، ابتعد عن الأشخاص أو المحيط الذي يتسبب بذلك.العذراءأترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات، وحاول أن تدرس أوضاعك بعمق وأن تفهم أسباب بعض التحفظ أو البعاد.الميزانتعيش يوماً ناشطاً جداً، وتتمتع بسرعة البديهة وتناقش مواضيع مهمة، وتكثر المواعيد واللقاءات والمؤتمرات، وتقوم برحلة مميزة تشعر خلالها بارتياح كبير.العقربتكون مشرقاً وتساعد الحظوظ لطرح الأفكار وللمشاركة في مختلف الندوات، وتميل الى إدخال تغيير أو تجديد في حياتك الروتينية أو مظهرك الخارجي.القوستتمتع بسرعة البديهة وبالقدرة على مناقشة أصعب المواضيع، يكون مزاجك صافياً وتبدو أكثر انفتاحاً وقدرة على تبادل الرأي.الجديتعرف لقاءً مهماً أو معاودة لقاء يترك أثراً لديك، ومن الممكن أيضاً أن توقع عقوداً مالية وتبدو فرحاً بما يحصل.الدلولا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الأصدقاء فهم يؤدّون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة.الحوتتبدو مرهف الحس، فتتأثر بمشاعر المحيطين بك وترتبك من أجلهم وتعيش مشاكلهم، وتخشى اهتزاز العلاقات في المحيط المهني. (الجميلة)