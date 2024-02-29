Advertisement

منوعات

تستخدم في عبوات فشار المايكروويف... أميركا توقف بيع مواد ضارة

Lebanon 24
29-02-2024 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1170075-638448713344333286.jpg
Doc-P-1170075-638448713344333286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تعد تُباع في الولايات المتحدة المواد التي تحتوي على مركبات كيميائية ضارة تُعرف بمواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل "PFAS"، والتي تُستخدم في تصنيع عبوات فشار المايكروويف وأنواع من الأطعمة الدهنية، على ما أعلنت الأربعاء الهيئات التنظيمية في البلاد.
Advertisement
وفي العام 2020، حصلت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على التزام من الشركات المصنعة بالتوقف عن بيع هذه المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع علب المواد الغذائية، بهدف حماية الصحة العامة.
وقال نائب مفوض إدارة الأغذية والعقاقير جيم جونز، إن الشركات المصنّعة احترمت التزامها عدم بيع مواد تحتوي على مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل، وهي ملوثات أبدية تُستخدم كعوامل مقاومة للدهون في عبوات المواد الغذائية.
 
وأضاف جونز: "هذا يعني البدء بالتخلّي عن المصدر الرئيسي لتعرض الأطعمة لمواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل من خلال عبوات المواد الغذائية، على غرار علب الوجبات السريعة وأكياس فشار المايكروويف وعلب الوجبات الجاهزة وعبوات أطعمة الحيوانات".

وقد يستغرق نفاد عبوات المواد الغذائية التي تحتوي على مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل والموجودة أصلا في الأسواق أكثر من عام.
وذكرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أن مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل مقاومة للدهون والزيوت والماء والحرارة، وهو ما يفسّر استخدامها في قطاع المواد الغذائية.

إلا أن هذه المركبات الكيميائية قد تحمل بحسب جونز آثارا ضارة لأنّها قابلة بشكل محدود للتحلل في الطبيعة، فضلا عن ضررها على الصحة. (سكي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:46 | 2024-03-01
02:51 | 2024-03-01
01:40 | 2024-03-01
00:25 | 2024-03-01
00:19 | 2024-03-01
00:16 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24