Advertisement

منوعات

فيديو يوثق لحظة تحطم مروحية على متنها سياح في كولومبيا!

Lebanon 24
29-02-2024 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1170083-638448729193756594.png
Doc-P-1170083-638448729193756594.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو وصف بـ"المرعب"، حالة من الذعر داخل طائرة هليكوبتر (مروحية) سياحية بعد أن خرجت عن السيطرة قبل أن تتحطم بعد إقلاعها مباشرة في كولومبيا.
وفقدت المروحية، التي كان من المفترض أن تظل في الهواء لمدة 12 دقيقة فقط لنقل الركاب للاستمتاع بتجربة "تناول طعام فاخرة"، السيطرة، وسقطت من الهواء، واصطدمت بجانب مبنى شاهق في ميديلين يوم الاثنين.
Advertisement
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
ونجا جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن المروحية "Bell 206" بأعجوبة من هذا الحادث.

وقال المسؤولون أن أحد الركاب المصابين تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسر في الساق ورضوض في الجسم.
ويُسمع في مقطع الفيديو المسافر المقيم في تكساس، فرانسيسكو سالاس، 36 عاما، وهو يتصل بخدمات الطوارئ باستخدام مزيج من اللغتين الإسبانية والإنجليزية، وفق صحيفة "دايلي ميل".
وكانت رحلة المروحية جزءا من تجربة تناول الطعام التي يقدمها مطعم "Hangar"، وهو مطعم ذو طابع طيراني يقع في حي ميديلين في مانريكي، إذ يتقاضى العملاء حوالي 73 دولارا مقابل رحلة طيران مدتها 12 إلى 15 دقيقة من مطار أولايا هيريرا إلى المطعم، حيث كان من المفترض أن يتم الترحيب بهم بكوكتيل.
وهرع أكثر من 70 من عمال الطوارئ إلى مكان الحادث وساعدوا في انتشال المسافرين بعد الحادث المروع.
وتم تعليق جميع رحلات طائرات الهليكوبتر بينما تحقق السلطات في سبب الحادث. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:46 | 2024-03-01
02:51 | 2024-03-01
01:40 | 2024-03-01
00:25 | 2024-03-01
00:19 | 2024-03-01
00:16 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24