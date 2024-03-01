قدموا حوالي 2500 طبق وأحيته بيونسيه.. زفاف أسطوري لنجل أغنى رجل في آسيا (فيديو)

يسعى أغنى رجل في آسيا الملياردير الهندي موكيش أمباني لإبهار العالم من خلال حفلات الزفاف الخيالية التي يقيمها لأبنائه.

فبعد الزفاف الأسطوري الذي أقامه لابنته الكبرى إيشا في عام 2018، والذي أحيته بيونسيه وكانت حفلات الاستقبال في بحيرة كومو الإيطالية، وفي مومباي وراجستان، بتكلفة معلنة بلغت حوالي 100 مليون دولار، قرر أمباني الاحتفال بعرس ابنه الأصغر أنانت بشكل يفوق الخيال.

RIHANNA LOOK GOODDD WAITTT pic.twitter.com/fb8JteP5jL — ZAE⭐️ (@raptingz1) March 1, 2024 Advertisement



وانشغلت الصحف في جميع أنحاء الهند بتفاصيل احتفالات الزفاف، التي ستشهد زواج أنانت أمباني، 28 عاما، من راديكا ميرشانت، 29 عاما، وهي ابنة عائلة معروفة تدير شركة أدوية هندية عملاقة.





ووصلت النجمة ريهانا أمس الخميس إلى جامناجار لحضور حفل ما قبل الزفاف، ومن المتوقع أن يسافر الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا العالمية ونجوم بوليوود وأيقونات البوب والسياسيون، لحضور المناسبة التي تستمر 3 أيام، والتي يستضيفها أمباني في نهاية هذا الأسبوع.





وبدأت مراسم الاحتفالات بمشاركة العروس والعريس بإطعام أكثر من 50 ألف شخص فقير في جامناجار، في ولاية جوجارات، موطن أمباني.



وانشغلت الصحف في جميع أنحاء الهند بتفاصيل احتفالات الزفاف، التي ستشهد زواج أنانت أمباني، 28 عاما، من راديكا ميرشانت، 29 عاما، وهي ابنة عائلة معروفة تدير شركة أدوية هندية عملاقة.ووصلت النجمة ريهانا أمس الخميس إلى جامناجار لحضور حفل ما قبل الزفاف، ومن المتوقع أن يسافر الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا العالمية ونجوم بوليوود وأيقونات البوب والسياسيون، لحضور المناسبة التي تستمر 3 أيام، والتي يستضيفها أمباني في نهاية هذا الأسبوع.وبدأت مراسم الاحتفالات بمشاركة العروس والعريس بإطعام أكثر من 50 ألف شخص فقير في جامناجار، في ولاية جوجارات، موطن أمباني.

Ambani raised their kids well. They flaunt their culture with pride..! ❣️#AnantRadhikaWedding | #AnantAmbani | #RadhikaMerchant pic.twitter.com/fly7mGSlzq — Radhika Chaudhary (@Radhika8057) March 1, 2024

وتقام الاحتفالات في حديقة تبلغ مساحتها 3 آلاف فدان، تحتوي على أكثر من 10 ملايين شجرة وأكبر بستان مانغو في آسيا، كما أنها موطن لمركز أمباني لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات، والذي يضم ألفي حيوان تم إنقاذها من كل من الهند ومن جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفهود والنمور والأسود والجاغوار والفيلة. وتقام الاحتفالات في حديقة تبلغ مساحتها 3 آلاف فدان، تحتوي على أكثر من 10 ملايين شجرة وأكبر بستان مانغو في آسيا، كما أنها موطن لمركز أمباني لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات، والذي يضم ألفي حيوان تم إنقاذها من كل من الهند ومن جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفهود والنمور والأسود والجاغوار والفيلة.

ومن المتوقع تقديم حوالي 2500 طبق للضيوف على مدار الأيام الثلاثة لضمان عدم تناول نفس الطبق مرتين أبدا.



يذكر أن أمباني، رئيس مجموعة شركات "ريلاينس إندستريز" التي تتعامل في كل شيء من الطاقة إلى المنسوجات والاتصالات، وهو أغنى رجل في آسيا، بثروة تبلغ 112 مليار دولار، وفقا لقائمة "فوربس". (RT)