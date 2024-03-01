مشاهد مرعبة.. كارثة كادت أن تتسبب بمأساة على طريق المطار في عمان(فيديو)

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كاد حادث مروري حصل صباح اليوم أن يتسبب بوقوع كارثة مرورية صباح على طريق المطار في العاصمة عمان.وفي التفاصيل، قالت إدارة السير، إن طريق المطار شهد حادث تدهور صهريج محروقات، ما أدى إلى انقلابه، ميرة إلى أن الجهات المعنية هرعت على الفور إلى مكان الحادث للتعامل معه والوقوف على ملابساته.وأضافت إن طريق المطار للسير القادم من جسر مرج الحمام باتجاه نفق الملتقى/ قرب جسر الأمير حسين، شهد تحويلاً لحركة المركبات، نتيجة للآثار الناتجة عن الحادث المؤسف.ولا تزال حوادث السير تؤرق الأردنيين على وقع المطالب الشعبية بضرورة وضع حد للخارجين عن القانون والمستهترين بالأرواح.وأمام هول المشاهد، لا تزال عائلات أردنية تستذكر من فُقدوا بحوادث سير، جعلتهم يودعون السعادة في ظل الفراق الأبدي.(رؤيا)