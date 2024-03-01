20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مشاهد مرعبة.. كارثة كادت أن تتسبب بمأساة على طريق المطار في عمان(فيديو)
Lebanon 24
01-03-2024
|
08:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كاد حادث مروري حصل صباح اليوم أن يتسبب بوقوع كارثة مرورية صباح على طريق المطار في العاصمة عمان.
وفي التفاصيل، قالت إدارة السير، إن طريق المطار شهد حادث تدهور صهريج محروقات، ما أدى إلى انقلابه، ميرة إلى أن الجهات المعنية هرعت على الفور إلى مكان الحادث للتعامل معه والوقوف على ملابساته.
Advertisement
وأضافت إن طريق المطار للسير القادم من جسر مرج الحمام باتجاه نفق الملتقى/ قرب جسر الأمير حسين، شهد تحويلاً لحركة المركبات، نتيجة للآثار الناتجة عن الحادث المؤسف.
ولا تزال حوادث السير تؤرق الأردنيين على وقع المطالب الشعبية بضرورة وضع حد للخارجين عن القانون والمستهترين بالأرواح.
وأمام هول المشاهد، لا تزال عائلات أردنية تستذكر من فُقدوا بحوادث سير، جعلتهم يودعون السعادة في ظل الفراق الأبدي.(رؤيا)
منوعات
فيديو
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه الطرقات ستُقفل غدّاً
Lebanon 24
هذه الطرقات ستُقفل غدّاً
11:02 | 2024-02-29
29/02/2024 11:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة في قناة لبنانيّة تفوز بلقب ملكة جمال... شاهدوا الصور
Lebanon 24
مذيعة في قناة لبنانيّة تفوز بلقب ملكة جمال... شاهدوا الصور
16:00 | 2024-02-29
29/02/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضى 8 ساعات في المطار... شاهدوا بالصور ما جرى مع أحد الفنانين
Lebanon 24
أمضى 8 ساعات في المطار... شاهدوا بالصور ما جرى مع أحد الفنانين
12:37 | 2024-02-29
29/02/2024 12:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة... فنانة لبنانيّة مُعتزلة خلعت الحجاب وغنّت شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة... فنانة لبنانيّة مُعتزلة خلعت الحجاب وغنّت شاهدوا كيف بدت (فيديو)
11:08 | 2024-02-29
29/02/2024 11:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... إشتباك مسلّح بين شبان من 3 عائلات (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... إشتباك مسلّح بين شبان من 3 عائلات (فيديو)
13:04 | 2024-02-29
29/02/2024 01:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:01 | 2024-03-01
صدور العدد الجديد لمجلة "الأمن": لبنان أقوى من النار
05:05 | 2024-03-01
من أميركا.. هكذا هرّب روسيّ معدات إلكترونية إلى روسيا!
03:46 | 2024-03-01
في واجهة المتحف المصري الكبير... مصورة روسية ترصد "أمرا مثيرا"
02:51 | 2024-03-01
بعد الزلزال المدمر... ما سر إطلاق النار في "مدينة الموت"؟
01:40 | 2024-03-01
قدموا حوالي 2500 طبق وأحيته بيونسيه.. زفاف أسطوري لنجل أغنى رجل في آسيا (فيديو)
00:25 | 2024-03-01
خلافات داخل العائلة.. ابن رجل الأعمال المصري محمد الفايد يتقدم بشكوى ضد شقيقته
فيديو
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
01/03/2024 16:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
01/03/2024 16:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
01/03/2024 16:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24