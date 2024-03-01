اكتشاف غريب: فطر ينمو على جسد ضفدع حي.. شاهدوا الصورة

Advertisement

في اكتشاف محير وغير مسبوق، عثر العلماء على فطر صغير ينبت من ساق ضفدع في سفوح جبال غاتس الغربية الخصبة بالهند.ويعيش الضفدع، الذي يطلق عليه اسم "راو الوسيط، ذو الظهر الذهبي" (Hylarana intermedia)، في إحدى أكثر المناطق تنوعاً بيولوجياً بالعالم.وبحسب خبراء الفطريات، فإن هذا الفطر هو "فطر بونيت" (Mycena sp.)، ويتواجد في الغالب على الخشب المتعفن.كما أضاف الباحثون أنه، على حد علمهم، لم يتم توثيق أي فطر ينبت من ساق ضفدع حي، لافتين إلى أنه قد يكون ذلك بسبب حاجة الفطر إلى عناصر غذائية لا تكون موجودة بشكل كاف على جلد أي حيوان.ويشتبه العلماء أن منطقة غاتس الغربية الرطبة، التي تغذيها الرياح الموسمية، ربما قدمت بيئة مثالية لنمو الفطر، ما يوفر الرطوبة الكافية والمواد العضوية.(العربية)