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مأساة داخل أحد المطاعم ومقتل 46 شخصًا على الأقل (فيديو)

Lebanon 24
01-03-2024 | 12:00
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أعلن رجال الإطفاء في بنغلادش الجمعة، إن ثغرات أمنية تسببت في تفاقم الحريق الذي اندلع بالأمس في مطعم بالعاصمة دكا وامتد إلى أحد المباني، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا على الأقل وإصابة العشرات نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

 واندلع الحريق مساء الخميس، في مطعم شعبي يقع أسفل مبنى من سبعة طوابق يضم مطاعم أخرى في حيّ بايلي رود الراقي في العاصمة دكا.

 وقال مدير عمليات الإطفاء رضا الكريم لوكالة فرانس برس إن النيران اشتدت مع انفجار اسطوانات غاز مخزنة بأعداد كبيرة ودون مطابقة لمعايير السلامة في السلالم ومطابخ المطاعم.

 وأضاف أن "الناس سمعوا انفجار قوارير عدة غاز أثناء الحريق".

 وردا على أسئلة الصحافيين صباح الجمعة، رجح رجال الإطفاء أن تكون النيران اشتعلت في إحدى اسطوانات الغاز، ما أجّج الحريق.

 وبحسب رئيس هيئة الإطفاء الوطنية معين الدين، فإن المبنى يتضمّن مخالفات كبيرة لمعايير السلامة.

 وأوضح لوكالة فرانس برس "لم يكن فيه سلّمي نجاة على الأقل ولا مخارج طوارئ" مؤكدا أن "معظم الناس قتلوا اختناقا".

 وشوهد عناصر من الشرطة صباح الجمعة داخل المبنى يتفقدون الأنقاض، بعد ساعات من قرار الحكومة إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وقال مفتش الشرطة باتشو ميا لوكالة فرانس برس إن شخصا آخر نقل إلى المستشفى توفي متأثرا بجروحه الجمعة، ما رفع عدد القتلى إلى 46 على الأقل.

 وأضاف أن نحو 15 شخصا في حالة حرجة.

 وتم اجمالا إنقاذ 75 شخصًا، وفقًا لبيان صحافي صادر عن أجهزة الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق خلال ساعتين.

 وقال مدير المطعم "كنا في الطابق السادس عندما بدأنا نرى الدخان يتصاعد عبر الدرج. وهرع الكثير من الناس للصعود إلى الطابق العلوي".

 وأضاف "استخدمنا أنبوب مياه للنزول. وأصيب بعضنا أثناء القفز"، بينما بقي آخرون عالقين على السطح ويطلبون المساعدة.

( LBC)


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