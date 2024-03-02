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بسبب هذه النبتة الخطيرة.. لن تصدقوا ماذا حصل ليدها (صور)

Lebanon 24
02-03-2024 | 01:00
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في حادثة غير متوقعة، اضطُرت شابة إلى التخلي عن عملها بعدما أصبحت يدها مغطاة ببثور مروعة بسبب إحدى أخطر النباتات في بريطانيا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

فقد أُصيبت "كيلي شيري"، البالغة 41 عاما، بأورام رهيبة في يدها ومعصمها بعد وقت قصير من نزهتها مع كلبها.
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وفي اليوم التالي، ظهرت على بشرتها بثور مؤلمة، ما أجبر المعالج على إلغاء بقية المواعيد للاهتمام بحالتها الخطيرة، واتضح لاحقا أنه حدث ذلك بسبب عشبة عملاقة، لا تبدو خطيرة للوهلة الأولى، ولكنها أطلقت إفرازات خطيرة نحوها وذلك من دون أن تلمسها حتى.
 
 
 
 
 
 
 
وصف الطبيب لشيري كمية لا بأس بها من مضادات الهيستامين، إلى جانب كريم الستيرويد والمضادات الحيوية.

يُذكر أن هذه النبتة تحتوي على مادة تمنع الجلد من حماية نفسه من أشعة الشمس، ما يسبب حروقًا مروعة عند التعرض للضوء الطبيعي.(lbci)
 
 
 
 
 
 
 
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