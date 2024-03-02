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منوعات
زفاف تحوّل إلى كابوس.. هذا ما حصل معها داخل الكنيسة (صور)
Lebanon 24
02-03-2024
|
03:00
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في حادثة غير متوقعة، تحوّل يوم زفاف عروس إلى كابوس بعدما فقدت وعيها داخل الكنيسة، وذلك بعد ثوانٍ فقط من تبادل العهود بين العروسين، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
وأظهر مقطع فيديو العروس "كاثرين فرانكس"، وهي ممددة عند مذبح الكنيسة بعد تحمّلها درجات الحرارة العالية وشعورها المستمر بالتوتر.
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وكانت فرانكس البالغة من العمر 28 عامًا تتحمل درجات الحرارة التي لامست الـ37 درجة مئوية لأكثر من 40 دقيقة عندما بدأ رأسها بالدوران بعد تبادل عهود الزواج.
ولحظة إعلانهما زوجًا وزوجة، سقطت فرانكس على الأرض، فهرع خطيبها أليكس لمساعدتها وبدأ الحاضرون بمحاولات تأمين "التهوئة" المناسبة لها.
كما أظهرت لقطات حفل الزفاف المرات التي كادت أن تسقط فيها فرانكس على الأرض، بينما كانت تحاول الوصيفات إبقاءها في وضع مستقيم.
وانتهى بها الأمر بالذهاب إلى الطوارئ في اليوم التالي بسبب حالتها، ولكن فرانكس اعترفت بأن الكارثة ستكون قصة مضحكة سترويها لأطفالها في السنوات المقبلة.(lbci)
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