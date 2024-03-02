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تتقاضى مبلغا ضخما أسبوعياً.. ربة منزل تكشف عن عملها المريح

Lebanon 24
02-03-2024 | 04:00
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أكدت إحدى الأمهات ان عملها يؤمن لها مبلغ 400 دولار أسبوعيا، بالإضافة إلى أنه مريح للغاية على حد قولها حيث تستطيع مشاهدة التلفاز أو الاستماع إلى الموسيقى في الوقت نفسه.

وتتعامل هذه المرأة مع سلّات الملابس الخاصة بالأشخاص الآخرين، حيث تأخذها إلى منزلها، وتكويها وتعيدها إلى منازلهم بشكل مثالي.
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وخلال حديثها لموقع "ديلي ميل" البريطاني، أوضحت الأم أن هذا العمل يسمح لها بالاستفادة من وقتها كونها ربة منزل حيث تستطيع إكمال أعمالها الجانبية بسهولة، كما شرحت أنها تتقاضى ما يصل إلى 30 دولارا مقابل سلة ملابس واحدة. (lbci)

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