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برجك اليوم

Lebanon 24
01-03-2024 | 22:43
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الحمل
تؤدي الشراكة دوراً في توجهات هذا اليوم، فتناقش أمراً وتقدم فكرة جديدة وتهتم بعلاقة مع بعض النافذين أوالاطراف الفاعلة
الثور
لا تلم أحداً ولا تتذمر، إحذر الارتباك بسبب ظروف طارئة، قد تنقلب بعض الأوضاع، أو تضطر إلى مواجهة حالة جديدة، وتحاش التصرّفات الانفعالية
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الجوزاء
تبدو واثقا بنفسك ومنفتحاً على كل الآفاق، وقادراً على إدارة الآخرين بحكمة، وتفرح لانفراج مالي أو نجاح صفقة تجارية
السرطان
تتحسن نظرتك إلى الحياة، وقد تفرح بممارسة مهنة تعجبك، حاول ترتيب الأجواء وحصّن دفاعاتك النفسية
الأسد
كن مستبقاً لبعض الأمور التي يمكن أن تؤذيك جسدياً ومعنوياً، الوقاية أفضل من العلاج، هكذا تتجنب أي سلبية طوال هذا اليوم
العذراء
تسعى إلى الأمام في العمل، وتقوم بكل الخطوات اللازمة لبلوغ الأفضل ما يجعل مستقبلك خالياً من المخاطر
الميزان
أحذرك من المتاعب والخصوم والحساد، ويسبب لك هذا اليوم حزناً وضغوطاً متزايدة وحالة من القلق والإرباك وتشعر بالظلم والقهر
العقرب
يعاكس القدر مساعيك للتجديد والتحديث، وتصطدم ببعض المعرقلين، لا تجابه أحداً، بل تحفّظ إذا شعرت أن الاعتراض قوي
القوس
يشير هذا اليوم إلى ضغوط أو إشاعات أو تحديات، حافظ على أجواء مهنية مقبولة وأعد النظر في بعض الحسابات والعلاقات الحالية
الجدي
لا تتهرب من واجباتك، ولا تخيّب الآمال المعقودة عليك، بل كن متحسباً جداً للأحداث التي يمكن أن تطرأ في أي لحظة
الدلو
تواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذراً
الحوت
تتوجه هذا اليوم إلى الاستثمارات والعمليات المالية، ولو أن الظرف يطلب إليك التروي والاستناد إلى حسابات مدروسة، لا الذهاب نحو المغامرات بطريقة طائشة
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