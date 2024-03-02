Advertisement

منوعات

لأول مرة.. دلفين يفترس قرشاً وينتزع أحشاءه!

Lebanon 24
02-03-2024 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1170652-638449947514495210.jpg
Doc-P-1170652-638449947514495210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أذهل العلماء مشهد يمتد لأقل من دقيقتين لعملية سحق وخطف نفذها دلفين قاتل، حين هاجم سمكة قرش بيضاء كبيرة، وابتلع ما تيسر له منها قبل أن يهرب سريعاً.

وكشف الخبراء أن الحدث الذي وقع قبالة ساحل خليج موسيل في جنوب إفريقيا يقدم رؤى جديدة حول السلوك المفترس لحيتان "الأوركا" وهي نوع من الدلافين.
Advertisement

في حين تم توثيق حيتان الأوركا سابقاً وهي تصطاد أسماك القرش وحتى الحيتان بمفردها، يُعتقد أن الحدث الذي تم الإبلاغ عنه حديثاً يعد المرة الأولى المعروفة التي تقوم فيها حيتان أوركا وحيدة باصطياد أكبر الأسماك المفترسة في العالم. (العربية)
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:45 | 2024-03-02
07:43 | 2024-03-02
05:59 | 2024-03-02
04:00 | 2024-03-02
03:00 | 2024-03-02
02:00 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24