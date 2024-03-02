19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
لأول مرة.. دلفين يفترس قرشاً وينتزع أحشاءه!
Lebanon 24
02-03-2024
|
09:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أذهل العلماء مشهد يمتد لأقل من دقيقتين لعملية سحق وخطف نفذها دلفين قاتل، حين هاجم سمكة قرش بيضاء كبيرة، وابتلع ما تيسر له منها قبل أن يهرب سريعاً.
وكشف الخبراء أن الحدث الذي وقع قبالة ساحل خليج موسيل في جنوب إفريقيا يقدم رؤى جديدة حول السلوك المفترس لحيتان "الأوركا" وهي نوع من الدلافين.
Advertisement
في حين تم توثيق حيتان الأوركا سابقاً وهي تصطاد أسماك القرش وحتى الحيتان بمفردها، يُعتقد أن الحدث الذي تم الإبلاغ عنه حديثاً يعد المرة الأولى المعروفة التي تقوم فيها حيتان أوركا وحيدة باصطياد أكبر الأسماك المفترسة في العالم. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
"شخصٌ" يريد أن يكون نصرالله.. من هو؟
Lebanon 24
"شخصٌ" يريد أن يكون نصرالله.. من هو؟
13:29 | 2024-03-01
01/03/2024 01:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. وئام وهاب يكشف ما سيحدث!
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. وئام وهاب يكشف ما سيحدث!
16:46 | 2024-03-01
01/03/2024 04:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد مرفأ بيروت؟
Lebanon 24
ماذا سيشهد مرفأ بيروت؟
14:40 | 2024-03-01
01/03/2024 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفضان سيضربان لبنان: استعدوا للأمطار الغزيرة والأب خنيصر يكشف طقس الأسبوع المقبل
Lebanon 24
مُنخفضان سيضربان لبنان: استعدوا للأمطار الغزيرة والأب خنيصر يكشف طقس الأسبوع المقبل
02:27 | 2024-03-02
02/03/2024 02:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية.. صورة رومانسية للممثلة اللبنانية مع زوجها الأردني في جدة
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية.. صورة رومانسية للممثلة اللبنانية مع زوجها الأردني في جدة
02:09 | 2024-03-02
02/03/2024 02:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:45 | 2024-03-02
جريمة قتل ضحيتها فتاة.. وهويّة المُشاركين في الحادثة غير متوقّعة
07:43 | 2024-03-02
السعودية تفتتح أحد أطول الأنفاق في الشرق الأوسط (فيديو)
05:59 | 2024-03-02
كانت متّجهة إلى دولة عربيّة.. إلغاء رحلة وإنزال الركاب ماذا جرى على متن الطائرة؟
04:00 | 2024-03-02
تتقاضى مبلغا ضخما أسبوعياً.. ربة منزل تكشف عن عملها المريح
03:00 | 2024-03-02
زفاف تحوّل إلى كابوس.. هذا ما حصل معها داخل الكنيسة (صور)
02:00 | 2024-03-02
أبراج سيتغيّر مصيرها في شهر آذار 2024.. هل أنت من بينها؟
فيديو
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
02/03/2024 18:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
02/03/2024 18:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
02/03/2024 18:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24