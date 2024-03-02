لأول مرة.. دلفين يفترس قرشاً وينتزع أحشاءه!

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أذهل العلماء مشهد يمتد لأقل من دقيقتين لعملية سحق وخطف نفذها دلفين قاتل، حين هاجم سمكة قرش بيضاء كبيرة، وابتلع ما تيسر له منها قبل أن يهرب سريعاً.وكشف الخبراء أن الحدث الذي وقع قبالة ساحل خليج موسيل في جنوب إفريقيا يقدم رؤى جديدة حول السلوك المفترس لحيتان "الأوركا" وهي نوع من الدلافين.في حين تم توثيق حيتان الأوركا سابقاً وهي تصطاد أسماك القرش وحتى الحيتان بمفردها، يُعتقد أن الحدث الذي تم الإبلاغ عنه حديثاً يعد المرة الأولى المعروفة التي تقوم فيها حيتان أوركا وحيدة باصطياد أكبر الأسماك المفترسة في العالم. (العربية)