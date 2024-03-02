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منوعات
خانها فانتقمت منه بطريقة "عبقرية" جداً... هذا ما فعلته بالمنزل الذي تقاسمته معه!
Lebanon 24
02-03-2024
|
15:35
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حظيت امرأة تدعى جايمي، بالإشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن الانتقام "العبقري" الذي قامت به من شريكها الخائن.
وقد اكتشفت جايمي أن خطيبها السابق كان يخونها، ثم مضى في تركها بعد أن كشفت خيانته. لذلك، بينما كانت تنتقل من المنزل الذي تقاسمته معه ذات يوم، قررت أن هذا هو الوقت المثالي للحصول على انتقامها، وفق ما نقل موقع ميرور.
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ونظرًا لعدم رغبتها في القيام بأي شيء غير قانوني والوقوع في مشاكل مع الشرطة، خطرت فكرة ذكية لجايمي شاركتها على تيك توك. وقالت: "كنت أفكر في الوقت الذي خانني فيه خطيبي السابق ولم أرغب في الوقوع في مشكلة بسبب القيام بأي شيء غير قانوني... لذا، بدلاً من ذلك، قمت بإخفاء الأسماك المجمدة في كل أنحاء منزله أثناء مغادرتي ما تسبب برائحة كريهة جدا".
وحصد الفيديو أكثر من 28.6 ألف مشاهدة، وسارع المستخدمون إلى التعليق على خطتها للانتقام. (lbci)
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