طلب من زميله قتل زوجته مقابل 10000 دولار.. وهذه تفاصيل الجريمة

أيدت محكمة في ميشيغان حكمًا صدر عام 2021 يقضي بأن رجلاً قتل زوجته بوضع الهيروين في رقائق الذرة الخاصة بها بعد أسابيع فقط من ولادة طفلهما الثاني.

وبعد سنوات من وفاة كريستينا آن طومسون هاريس البالغة من العمر 36 عامًا في عام 2014، أُدين زوجها جيسون توماس هاريس، البالغ من العمر الآن 49 عامًا، بارتكاب جريمة قتل عمد من الدرجة الأولى، والتحريض على القتل، وتسليم مادة خاضعة للرقابة تسبب الوفاة.

وقال ممثلو الادعاء إن هاريس وضع الهيروين في حليب زوجته ورقائق الذرة التي كانت تتناولها ليلة وفاتها، معتقدًا أنه لا طعم له وعديم الرائحة، وفقًا لوثائق المحكمة. كما أدانت المحكمة هاريس بمحاولة استئجار قاتل محترف لقتل كريستينا، والتخطيط لدفع ثمن الجريمة بمبلغ 10000 دولار من بوليصة التأمين على حياتها.

ووفقًا لوثائق المحكمة، قدم هاريس لأول مرة استئنافًا لإدانته في عام 2021، بحجة أنه كان لديه محامٍ غير فعال أثناء محاكمته. وفي 22 شباط، أيدت محكمة الاستئناف في ميشيغان إدانته، وكتبت في وثيقة المحكمة أن "هاريس كان لديه دافع لقتل كريستينا".

وكتبت المحكمة في حكمها: "كان على علاقة غرامية، واعتقد أنها تخونه، وتعب من إزعاجها له، لقد صرح لكثير من الناس على وجه التحديد أنه لا يريد الطلاق لأنه لا يريد دفع نفقة الطفل أو فقدان حضانة الأطفال. وقبل وفاتها، أخبر زميله في العمل أنه يتمنى لو ماتت كريستينا. حتى أنه طلب من زميله في العمل قتل كريستينا مقابل 10000 دولار.

وقال المدعي العام ديفيد ليتون لـWNEM: "الأدلة في هذه القضية كانت دامغة، وأنا سعيد بالقرار الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف، لقد تم تحقيق العدالة لكريستينا هاريس وعائلتها مرة أخرى في محكمة قانونية."

وعلى الرغم من أنه كان يُعتقد في البداية أن وفاة كريستينا كانت نتيجة جرعة زائدة عرضية، إلا أن تطبيق القانون بدأ التحقيق في الأمر باعتباره جريمة قتل بعد تلقي تقارير من أصدقاء الزوجين تفيد بأن هاريس كان يشكو من زوجته في الأسابيع التي سبقت وفاتها. وقال الأصدقاء أيضًا إن هاريس يعتقد أن زوجته خدعته وأنه لم يكن والد طفلهما البالغ من العمر 4 أشهر، وأنه من المفترض أنه تحدث عن "التخلص منها".

ويقضي هاريس الآن عقوبة السجن مدى الحياة من دون الإفراج المشروط.

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