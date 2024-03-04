موظف في "بوينغ" تفاجأ بأنه على متن "737 ماكس".. هذا ما فعله!

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تفاجأ راكب كان على وشك السفر من سياتل إلى نيوجيرسي الأميركية، أنه على متن طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس"، ذائعة الصيت مؤخراً، بسبب المشاكل التي واجهتها.وكان إيد بيرسون، الموظف السابق في شركة "بوينغ" قد حجز تذكرة سفر عبر خطوط ألاسكا الجوية، في آذار الماضي، وتأكد حينها أنه لن يسافر على متن "737 ماكس"، بل كان موافقاً على أي شيء سوى تلك الطائرة.وكانت "بوينغ 737 ماكس" قد واجهت العديد من المشكلات الإنتاجية، منذ عام 2018، آخرها كان في كانون الثاني الماضي حين انفصل باب مخرج الطوارئ في إحدى الطائرات خلال رحلة جوية.وقال بيرسون في لقاء مع شبكة CNN البريطانية: "بعد أن صعدت إلى الطائرة اعتقدت أنها جديدة نوعاً ما، ثم جلست وقرأت على بطاقة الطوارئ أنها من طراز ماكس".وأضاف: "في تلك اللحظة، نهضت من مقعدي للخروج من الطائرة، وكانت المضيفة تغلق الباب الأمامي، فقال لها: "لم يكن من المفترض أن أركب طائرة ماكس"، فسألتني: "ماذا تعرف عن الطائرة ماكس؟".وأجابها: "لا أستطيع الخوض في التفاصيل الآن، لكنني لم أكن أخطط للطيران بالطائرة ماكس، وأريد النزول من الطائرة".وأكد الراكب المذعور أنه تمكن فعلاً من مغادرة الطائرة، وحجز موظفو شركة "ألاسكا" رحلة جديدة له على طائرة مختلفة في مساء ذلك اليوم.ورغم طول الوقت الذي قضاه في انتظار الرحلة الجديدة، إلا أنه رأى أن قضاء يوم كامل في المطار يستحق العناء لتجنب السفر على متن هذا النوع من الطائرات.وشغل بيدرسون منصباً في "بوينغ" لمدة 10 سنوات، من بينها 3 سنوات مديراً لدعم الإنتاج في مصنع الشركة في مدينة رينتون بولاية واشنطن.ويشغل الآن منصب المدير التنفيذي لمؤسسة معنية بمراقبة سلامة الطيران.