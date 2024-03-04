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منوعات
إيفانكا ترامب تتدرب على رقصة للزفاف الأسطوري بالهند.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
04-03-2024
|
04:00
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تتوالى أخبار التحضيرات للزفاف الأسطوري لنجل أغنى رجل في الهند موكيش أمباني، إذ يصادف اليوم الأحد والأخير من ثلاثة أيام من السهرات والحفلات الفاخرة، التي تسبق زفاف أنانت نجل أمباني الأصغر، وراديكا ميرشانت الأسطوري والمقرر في تموز المقبل.
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وانتشر مقطع فيديو لابنة دونالد ترامب إيفانكا ترامب وهي تتحرك برشاقة وتتدرب على رقصة شعبية هندية تقليدية لأدائها أثناء حضورها حفلًا فخمًا قبل الزفاف الذي يستضيفه أغنى رجل في آسيا بمناسبة عقد قران ابنه.
انضمت إيفانكا إلى أخريات في أداء الرقصة، المعروفة باسم دانديا، والتي تتضمن الدوران أثناء ضرب العصي الخشبية الملونة ضد بعضها البعض في رقصات إيقاعية. تُعرف هذه الرقصة أيضًا باسم "الغاربا"، وترجع أصولها إلى ولاية غوجرات بغرب الهند، وتُؤدى في المناسبات الدينية وغيرها من المناسبات الخاصة.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنغام أغنية غوجراتية تقليدية، إيفانكا وهي ترتدي فستانًا أبيض أنيقًا وهي تبتسم وتضحك أثناء مشاركتها في الرقص الشعبي. وكان مصحوبًا بالكلمات: "ابنة إيفانكا ترامب تستمتع بالغربا في الهند. مثل هذه الحركة الفخرية"، مصحوبة برموز تعبيرية للوجه المبتسم والعلم الهندي.
حضرت إيفانكا سلسلة من الاحتفالات المتألقة مع شريكها جاريد كوشنر وابنتهما أرابيلا روز كوشر.
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