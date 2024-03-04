Advertisement

منوعات

إيفانكا ترامب تتدرب على رقصة للزفاف الأسطوري بالهند.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)

Lebanon 24
04-03-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1171112-638451363718552795.jpg
Doc-P-1171112-638451363718552795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتوالى أخبار التحضيرات للزفاف الأسطوري لنجل أغنى رجل في الهند موكيش أمباني، إذ يصادف اليوم الأحد والأخير من ثلاثة أيام من السهرات والحفلات الفاخرة، التي تسبق زفاف أنانت نجل أمباني الأصغر، وراديكا ميرشانت الأسطوري والمقرر في تموز المقبل.
Advertisement

وانتشر مقطع فيديو لابنة دونالد ترامب إيفانكا ترامب وهي تتحرك برشاقة وتتدرب على رقصة شعبية هندية تقليدية لأدائها أثناء حضورها حفلًا فخمًا قبل الزفاف الذي يستضيفه أغنى رجل في آسيا بمناسبة عقد قران ابنه.
 



انضمت إيفانكا إلى أخريات في أداء الرقصة، المعروفة باسم دانديا، والتي تتضمن الدوران أثناء ضرب العصي الخشبية الملونة ضد بعضها البعض في رقصات إيقاعية. تُعرف هذه الرقصة أيضًا باسم "الغاربا"، وترجع أصولها إلى ولاية غوجرات بغرب الهند، وتُؤدى في المناسبات الدينية وغيرها من المناسبات الخاصة.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنغام أغنية غوجراتية تقليدية، إيفانكا وهي ترتدي فستانًا أبيض أنيقًا وهي تبتسم وتضحك أثناء مشاركتها في الرقص الشعبي. وكان مصحوبًا بالكلمات: "ابنة إيفانكا ترامب تستمتع بالغربا في الهند. مثل هذه الحركة الفخرية"، مصحوبة برموز تعبيرية للوجه المبتسم والعلم الهندي.

حضرت إيفانكا سلسلة من الاحتفالات المتألقة مع شريكها جاريد كوشنر وابنتهما أرابيلا روز كوشر.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:23 | 2024-03-04
06:00 | 2024-03-04
05:40 | 2024-03-04
05:27 | 2024-03-04
04:07 | 2024-03-04
03:07 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24