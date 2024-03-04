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منوعات
سُرِقَت قبل حوالي 30 عاماً... العثور على سيارة "فيراري" قيمتها 443 ألف دولار
Lebanon 24
04-03-2024
|
07:29
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عثرت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الإثنين، على سيارة فيراري سُرقت من سائق "فورمولا 1" السابق النمساوي غيرهارد بيرغر، بعد سباق جائزة سان مارينو الكبرى عام 1995.
وفقد بيرغر وزميله الفرنسي جان أليزي سيارتيهما الخاصتين في اليوم ذاته من شهر نيسان عام 1995، بسبب عصابة سرقة كانت تعمل بالقرب من حلبة إيمولا.
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وأوضح النمساوي أن سيارته الفيراري الحمراء من طراز "تيستاروسّا أ ف 512 إم" اختفت من خارج الفندق الذي يقيم فيه.
وقالت شرطة العاصمة لندن إنها بدأت تحقيقا في يناير بعد تلقي تقرير من شركة فيراري، التي أجرت تدقيقا على سيارة اشتراها أميركي عبر وسيط بريطاني عام 2023، كشف أنها مسروقة.
وتتبعت الشرطة خلفية السيارة على مدى 4 أيام، فاكتشفت أنها شُحنت إلى اليابان بعد وقت قصير من سرقتها من بيرغر، ثم أحضرت إلى بريطانيا أواخر عام 2023. ثم استولت الشرطة على السيارة لمنع تصديرها الى الخارج.
وقال الضابط مايك بيلبيم الذي قاد التحقيق "إن سيارة فيراري المسروقة التي تقارب قيمتها 443 ألف دولار ظلت مفقودة لأكثر من 28 عاما قبل أن نتمكن من تعقبها في 4 أيام فقط".
وأضاف: "لقد عملنا بسرعة مع الشركاء بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وكذلك فيراري ووكلاء السيارات الدوليين، وكان لهذا التعاون دور فعال في فهم خلفية السيارة ومنع اخراجها من البلاد". (سكاي نيوز)
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