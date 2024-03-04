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قتل عروساً يوم زفافها.. اليكم السبب

Lebanon 24
04-03-2024 | 12:00
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تم إطلاق امرأة أميركية بكفالة، زُعم أنها تجاوزت الحد القانوني للكحول في الدم بثلاث مرات، عندما اصطدمت بعربة غولف وقتلت عروسًا في يوم زفافها في نيسان 2023.

 ودفعت جيمي لي كوموروسكي، 25 عامًا، ضمانًا بقيمة 150 ألف دولار.

 وأشارت صحيفة أميركية إلى أنه إذا لم يتم تقديم كوموروسكي التي تواجه اتهامات بالقتل المتهور وثلاث تهم بالقيادة تحت تأثير الكحول مما تسبب في الوفاة أو إصابة جسدية كبيرة  للمحاكمة بحلول شهر آذار، فسيتم وضعها تحت الإقامة الجبرية.

 وقال أحد المدعين إن الموعد النهائي للمحاكمة في آذار لم يكن واقعياً، وأن "القاضي علم بذلك عندما منحها الكفالة".

 وجاء إطلاق كوموروسكي بعد 10 أشهر من مزاعم أنها كانت تحت تأثير الكحول عندما اصطدمت سيارتها بعربة غولف كانت تقل العروسين سامانثا ميلر وأريك هاتشينسون.

 ويُذكر أن العروس البالغة من العمر34 عامًا، توفيت في مكان الحادث في 28 نيسان متأثرة بإصابات حادة.

 وفي الوقت نفسه، خضع العريس منذ ذلك الحين "لعمليات جراحية عدة، نتيجة تكسر عظامه، وإصابة في الدماغ".

( lbc)
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