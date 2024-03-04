تيك توكر تتعرض للتهديد.. وبعد اختفائها هل تم العثور على أثر لها؟

تم اتهام رجل من الولايات المتحدة بتسببه في اختفاء امرأة قيل إنها حذرت الناس من سلوكه العنيف المزعوم في مقاطع فيديو على تيك توك قبل اختفائها.

وقالت الشرطة إنه تم الابلاغ عن إختفاء براندي برادلي، 44 عامًا، في 11 شباط، وآخر اتصال لها مع عائلتها كان في 19 كانون الثاني.

وجاء في البيان أن السلطات ألقت القبض على جوناثان كريستي (39 عاما) يوم الثلاثاء واتهمته بقتل برادلي.

وكانت برادلي قد أخبرت على منصة تيك توك أنها تعرضت للإساءة من قبل كريستي الذي عاش معها سابقاً. وأخبرت متابعيها أنها إذا تعرضت لأذية، سيكون هو المسؤول.

وبعد أن عثرت الشرطة على عظام بشرية وقلادة وحزام من بين أشياء أخرى ذائبة في حاوية قمامة، تم إلقاء القبض على كريستي واتهامه بحرق الضحية. ولكن لم تؤكد الشرطة أن العظام تنتمي إلى برادلي، إذ لا يزال التحقيق مستمراً.

(lbc)