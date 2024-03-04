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برجك اليوم

Lebanon 24
04-03-2024 | 22:52
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الحمل
توقع اللا متوقع، ربما يكون خبراً جيداً يتعلق بوضع مالي أو فرصاً مهنية جديدة، فاوض وناقش أعمالك وواجباتك، وقد تحصل على مكافأة لجهودك
الثور
تناقش موضوعاً تمويلياً أو مسألة تتعلق بإرث أو تأمين أو عقار، لطّف الأجواء وحاول تقريب المسافة بينك وبين الآخرين
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الجوزاء
يوم خال من الحماسة والطاقة، خفف عنك الأعباء المهنية، لكن لا تهمل الواجبات حتى لو شعرت بالتعب والتوتر
السرطان
تميل إلى القرار الحاسم ولا تتردد في إدخال تغييرات على روتينك اليومي، تستعيد التوازن، وتتوصل الى حلول وقرارات بنّاءة من خلال المباحثات والعمل الجماعي
الأسد
يبدأ مركور بالتراجع ما يؤخر بعض الاستحقاقات، ويؤجل الحصول على العائدات كما العمليات الاستثمارية
العذراء
ثق بقدرك أيها العذراء، واعلم أن الأيام المقبلة قد تكون استثنائية في حياتك، ربما يهبط عليك الحظ فجأة وترى أن حلاً يطرأ لقضية اعتقدتها فاقدة الأمل
الميزان
يبدأ مركور بالتراجع، ما قد يعني بعض التأجيل في مشاريع مالية، وإمكانية التعرّض لبعض النزاعات أو العدائية، وإيجاد نفسك أمام استحقاق مهم
العقرب
إحذر فخاخاً في العمل وعروضاً واهمة ومحاولات العرقلة المحتملة أيضاً، حاول أن تستريح بعيداً عن الضغوط
القوس
تتأخر المعاملات وتستاء من تأجيل لمشروع معيّن في اللحظة الأخيرة، فتحاول أن تسيطر على انفعالاتك وتفقد السيطرة على أعصابك
الجدي
يوم حافل بالنشاطات المتعددة يفتح أمامك الآفاق وتسجل انقلاباً لمصلحتك، لذلك تجنب الارهاق واستنفاد طاقتك ولا تستفز الآخرين وكُن متحفظاً وحذراً
الدلو
كن أكثر جدية وانفتاحاً مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود
الحوت
تعيش تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، فاوض بمهارة، قد يحمل إليك هذا اليوم ربحاً او تقدماً او تكريماً ولا تعرّض نفسك للفضائح
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